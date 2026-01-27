ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό

Ένα απρόσμενο —και κάπως αγχωτικό— πέρασμα άγριας φύσης καταγράφηκε στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ένα νεαρό πούμα εμφανίστηκε να περιφέρεται στους δρόμους του κέντρου της πόλης.

Το ζώο εθεάθη στη γειτονιά Pacific Heights, κοντά στο πάρκο Lafayette, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις δημοτικές αρχές. Το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους, ζητώντας αυξημένη προσοχή — ειδικά σε όσους κυκλοφορούν με κατοικίδια.

Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν εντυπωσιασμένοι αλλά και επιφυλακτικοί. «Είναι ωραίο να βλέπεις άγρια ζωή μέσα στην πόλη, αλλά όταν έχεις σκυλιά —και μάλιστα μικρά— αρχίζεις να ανησυχείς», λέει ο Μανουέλ Κάσες, που αποφεύγει προσωρινά το πάρκο, στο ABC News.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι σε περίπτωση συνάντησης με πούμα, οι πολίτες δεν πρέπει να τρέξουν, αλλά να απομακρυνθούν αργά και ψύχραιμα, ενώ ζητούν να ειδοποιείται άμεσα η Υπηρεσία Ελέγχου και Φροντίδας Ζώων της πόλης.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα στιγμών όπου η άγρια φύση «εισβάλλει» απρόσμενα στον αστικό ιστό — αυτή τη φορά, στην καρδιά μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις των ΗΠΑ.

Η άγρια φύση αγαπά τις ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα το Σεντ Λούις των ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο αλλόκοτες viral ιστορίες των τελευταίων μηνών, όταν αναφορές κατοίκων για μαϊμούδες που κυκλοφορούσαν ελεύθερες στην πόλη προκάλεσαν έρευνες, εμπλοκή Αρχών και καταιγισμό αναρτήσεων στα social media.

Το περιστατικό συνοδεύτηκε από ψεύτικες εικόνες, AI-generated βίντεο και αντικρουόμενες «μαρτυρίες», με αποτέλεσμα ακόμη και οι ίδιες οι Αρχές να δυσκολευτούν να ξεχωρίσουν το πραγματικό από το κατασκευασμένο. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακής σύγχυσης της εποχής μας.

*Mε πληροφορίες από: ABC News