Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

Με λόγια ειλικρίνειας και δύναμης, η Σοφία Φυρού μίλησε ανοιχτά στα social media για το τέλος μιας δύσκολης διαδρομής: την ολοκλήρωση των χειρουργείων μετά τη μαστεκτομή.

Έναν χρόνο μετά την απόφαση που πήρε για να προλάβει τον καρκίνο, δηλώνει πλέον χωρίς φόβο — πιο δυνατή, πιο συνειδητοποιημένη και βαθιά ευγνώμων για την υγεία της.

Η απόφασή της δεν ήταν τυχαία: η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε νεαρή ηλικία και ο γονιδιακός έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκε έδειξε ότι η ίδια φέρει μετάλλαξη που συνδέεται με πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, άνω του 85%. Έτσι, επέλεξε να προχωρήσει άμεσα σε προληπτική επέμβαση.

Τι ανέφερε στο story της η Σοφία Φυρού

«Να σας πω ότι τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Το τελευταίο ήταν πριν από 13 μέρες, πήγαν όλα καλά. Τις πρώτες μέρες είχα πανικοβληθεί λίγο γιατί κάτι δεν μου άρεσε και έλεγα ‘Θεέ μου, έμπλεξα πάλι’. Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram.

«Μετά από έναν χρόνο πάρα πολύ μεγάλης ταλαιπωρίας, το πρόσωπό μου λόγω των χειρουργείων, της κορτιζόλης, του στρες και του άγχους, το βλέπω πάρα πολύ διαφορετικό. Φαίνονται οι γραμμούλες, είναι αφυδατωμένο, πολύ λεπτό. Ποτέ δεν το έχω ξαναδεί έτσι, ενώ είμαι 30 χρονών. Περιμένω να περάσει 1-1,5 μήνας να επανέλθω και μετά να κάνω τα δικά μου, μπας και το επαναφέρω», δήλωσε η ίδια.

«Μετά από έναν χρόνο τεράστιας ταλαιπωρίας, μπορώ να πω επιτέλους ότι τελείωσα. Αν μου έλεγες πριν από έναν χρόνο ότι θα τα αντέξω όλα αυτά, δεν θα σε πίστευα. Σήμερα νιώθω πιο δυνατή από ποτέ. Δεν με φοβίζει τίποτα πια, γιατί έμαθα πόση δύναμη κρύβω μέσα μου. Και είναι τεράστια. Δόξα τω Θεώ», κατέληξε η Σοφία Φυρού.