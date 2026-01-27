Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
Η Χόφενχαϊμ επικράτησε της Βέρντερ στη Βρέμη με 2-0, ενώ το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία έληξε ισόπαλο 1-1.
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Δύο παιχνίδια της Bundesliga περιελάμβανε το αποψινό πρόγραμμα, με την Χόφενχαϊμ να επικρατεί στη Βρέμη της Βέρντερ με 2-0 και την Ζανκτ Πάουλι να έρχεται 1-1 με την Λειψία, για την 19η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Μετά από αποψινά αποτελέσματα, η Χόφενχαϊμ βρίσκεται στην 3η θέση με 39 βαθμούς, η Λειψία στην 4η με 36, η Βέρντερ στην 15η με 18 και η Ζανκτ Πάουλι στην 17η με 14.
Στη Βρέμη η Χόφενχαϊμ άνοιξε το σκορ στο 44’ με φοβερό σουτ του Πρας και στο 54’ έκανε το 2-0 με τον Πρόμελ, παρότι στο 52ο λεπτό είχε μείνει με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Μπέργκερ με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Οι συνθέσεις:
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ: Μπακχάους, Μαλατίνι (76’ Τοπ), Λίνεν, Κουλιμπαλί, Σουγκαβάρα, Στάγκε, Ντέμαν (59’ Εμπανγκουλά), Σμιντ, Πουέρτας (76’ Τσόβιτς), Νάινμα (59’ Γκριλ), Μιλόσεβιτς
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: Μπάουμαν, Τσουφάλ, Χράνατς, Χαϊντάρι, Μπερνάρντο, Κράμαριτς (59’ Καμπάκ), Πρέμελ, Αβντουλάχου, Μπέρχερ, Πρας (90+6′ Ακπογκουμά), Λέμπερλε (76’ Μούρσταντ)
Στο «Μίλερντορ Στάντιον» η Λειψία προηγήθηκε στο 66’ με σουτ του Ντιομαντέ και όλα έδειχναν ότι θα πάρει το τρίποντο της νίκης, αλλά η Ζανκτ Πάουλι ισοφάρισε σε 1-1 στο 90+3 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κάαρς
Οι συνθέσεις:
ΖΑΝΚΤ ΠΑΟΥΛΙ: Βασίλι, Άντο, Γουάλ, Μετς, Πίρκα, Σαντς (76’ Ιρβάιν), Σάλιακας (88’ Τσισέι), Σμιθ, Φουτζίτα (75’ Ράσμουσεν), Σινάνι (76’ Περέρια Λάζε), Τζόουνς (67’ Κάαρς)
ΛΕΙΨΙΑ: Γκουλάτσι, Μπάκου, Ορμπάν, Μπιτσιαμπού, Ράουμ, Σλάγκερ, Ζάιβαλντ, Μπαουμγκάρτνερ (85’ Μπανζουζί), Ντιομαντέ (90+4’ χένρικς), Ρόμουλο (64’ Χάρντερ), Νούσα (85’ Γκομίς)
Η βαθμολογία:
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις