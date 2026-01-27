newspaper
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27 Ιανουαρίου 2026, 17:56

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Spotlight

Για «ποινικό λαϊκισμό» κατηγορεί η Νέα Αριστερά τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, αναφορικά με τη δήλωσή του για την πατροκτονία στη Γλυφάδα.

«’Η πρόσφατη πατροκτονία στη Γλυφάδα οφείλεται στις αποσυμφορητικές διατάξεις ενός νόμου που ίσχυε πριν 8 χρόνια και καταργήθηκε πριν 7′!. Όσο και αν το απίθανο αυτό επιχείρημα του υπουργού Δικαιοσύνης προσβάλλει την κοινή λογική, άλλο τόσο υπηρετεί τον ποινικό λαϊκισμό», τονίζει χαρακτηριστικά το Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Νέας Αριστεράς.

Όπως επισημαίνει, «το κρίσιμο γεγονός ότι ο δράστης, μετά την απόλυσή του από τις φυλακές μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο και δεν αφέθηκε γενικά ελεύθερος, φαίνεται να αποτελεί στην υπουργική σκέψη λεπτομέρεια άνευ σημασίας για τη μετέπειτα συμπεριφορά του δράστη.

«Συστηματική προπαγάνδα»

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε, αφού για κάθε υπότροπο του σήμερα φταίει ο νόμος ‘Παρασκευόπουλου’ του χθες», υπογραμμίζει.

Η Νέα Αριστερά τονίζει πως «υποχρέωσή μας λοιπόν απέναντι σε αυτή τη συστηματική προπαγάνδα είναι να υπενθυμίσουμε ότι ετήσιες αποσυμφορητικές διατάξεις υπήρξαν στην πραγματικότητα ήδη από το 2008, δηλαδή πολύ πριν το 2015, και διατηρήθηκαν μέχρι την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα, το 2019», ενώ προσθέτει πως «η επανάληψη του εγκλήματος είναι δηλωτική της αποτυχίας του συστήματος για επανένταξη. Και αυτή είναι η κρίσιμη παράμετρος, που αποσιωπάται».

«Σήμερα όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι παρελθόν, όπως και η προσπάθεια στην αντεγκληματική πολιτική της χώρας να κυριαρχήσουν η αρχή της αναλογικότητας, τα εναλλακτικά του εγκλεισμού μέτρα και η κοινωνική επανένταξη. Αντ’ αυτών, ζούμε έναν άφρονα τιμωρητισμό, που έχει οδηγήσει σε ασφυκτικά υπερπλήρεις φυλακές, σε τριπλασιασμό των κρατουμένων για πλημμελήματα,  σε αύξηση των ανήλικων παραβατών», όπως αναφέρει.

Για να καταλάξει πως «η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να μάχεται για τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού συστήματος, με σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου και μακριά από τη βαρβαρότητα της δημαγωγίας: γιατί το ρητορικά εύκολο πάντα αποδεικνύεται πολιτικά δύσκολο».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν
Πολιτική 27.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
Φάμελλος για Ολοκαύτωμα: Το «Ποτέ Ξανά» ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα
Ημέρα μνήμης 27.01.26

Το «Ποτέ Ξανά» είναι ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα - Δήλωση Φάμελλου για το Ολοκαύτωμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων
Πολιτική 26.01.26

Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων

«Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τραγωδία στα Τρίκαλα 26.01.26

ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
Άλλα Αθλήματα 27.01.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
«Μπορούμε μόνοι μας» 27.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

«Δεν είναι ευπρόσδεκτη», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνο, που φιλοξενεί τους αγώνες. «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν μπορούμε να πούμε μια φορά όχι στον Τραμπ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»

Με τον «Κανένα» κονταροχτυπιέτσι ο Μητσοτάκης στην αξιοπιστία, στη δημοσκόπηση - «Όχι έτοιμη ακόμη η Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική», λένε επτά στους 10 πολίτες

Σύνταξη
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Σταθερά μαρξιστής 27.01.26

«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης

Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
