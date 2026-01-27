Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Για «ποινικό λαϊκισμό» κατηγορεί η Νέα Αριστερά τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, αναφορικά με τη δήλωσή του για την πατροκτονία στη Γλυφάδα.

«’Η πρόσφατη πατροκτονία στη Γλυφάδα οφείλεται στις αποσυμφορητικές διατάξεις ενός νόμου που ίσχυε πριν 8 χρόνια και καταργήθηκε πριν 7′!. Όσο και αν το απίθανο αυτό επιχείρημα του υπουργού Δικαιοσύνης προσβάλλει την κοινή λογική, άλλο τόσο υπηρετεί τον ποινικό λαϊκισμό», τονίζει χαρακτηριστικά το Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Νέας Αριστεράς.

Όπως επισημαίνει, «το κρίσιμο γεγονός ότι ο δράστης, μετά την απόλυσή του από τις φυλακές μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο και δεν αφέθηκε γενικά ελεύθερος, φαίνεται να αποτελεί στην υπουργική σκέψη λεπτομέρεια άνευ σημασίας για τη μετέπειτα συμπεριφορά του δράστη.

«Συστηματική προπαγάνδα»

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε, αφού για κάθε υπότροπο του σήμερα φταίει ο νόμος ‘Παρασκευόπουλου’ του χθες», υπογραμμίζει.

Η Νέα Αριστερά τονίζει πως «υποχρέωσή μας λοιπόν απέναντι σε αυτή τη συστηματική προπαγάνδα είναι να υπενθυμίσουμε ότι ετήσιες αποσυμφορητικές διατάξεις υπήρξαν στην πραγματικότητα ήδη από το 2008, δηλαδή πολύ πριν το 2015, και διατηρήθηκαν μέχρι την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα, το 2019», ενώ προσθέτει πως «η επανάληψη του εγκλήματος είναι δηλωτική της αποτυχίας του συστήματος για επανένταξη. Και αυτή είναι η κρίσιμη παράμετρος, που αποσιωπάται».

«Σήμερα όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι παρελθόν, όπως και η προσπάθεια στην αντεγκληματική πολιτική της χώρας να κυριαρχήσουν η αρχή της αναλογικότητας, τα εναλλακτικά του εγκλεισμού μέτρα και η κοινωνική επανένταξη. Αντ’ αυτών, ζούμε έναν άφρονα τιμωρητισμό, που έχει οδηγήσει σε ασφυκτικά υπερπλήρεις φυλακές, σε τριπλασιασμό των κρατουμένων για πλημμελήματα, σε αύξηση των ανήλικων παραβατών», όπως αναφέρει.

Για να καταλάξει πως «η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να μάχεται για τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού συστήματος, με σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου και μακριά από τη βαρβαρότητα της δημαγωγίας: γιατί το ρητορικά εύκολο πάντα αποδεικνύεται πολιτικά δύσκολο».