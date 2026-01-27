Σεισμός 4,7 ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε επίκεντρο 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 9,2 χιλιόμετρα.