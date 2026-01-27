Σεισμός τώρα στη Ζάκυνθο
Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι στα 9,2 χιλιόμετρα
Σεισμός 4,7 ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε επίκεντρο 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 9,2 χιλιόμετρα.
