Η γκάφα του Αντίνo στα social media: Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και ανέβασε τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μάλλον δεν έχει καταλάβει πού έχει έρθει ο Σαντίνο Αντίνο, καθώς έκανε μυθική γκάφα στα social media.
Ο Σαντίνο Αντίνο είναι η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, με τον παίκτη να ανακοινώνεται την περασμένη εβδομάδα από τους Πράσινους και να ανεβάζει και ο ίδιος τη δικιά του σειρά από φωτογραφίες από την παρουσίασή του.
Ωστόσο, αν παρατηρήσει κάποιος καλά τις φωτογραφίες του Αργεντινού, θα δει πως ο Αντίνο έχει προσθέσει τον εαυτό του με την πράσινη φανέλα, με φόντο το… «Γ. Καραϊσκάκης» και το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού από την αναμέτρηση με τη Γουέστ Χαμ, τη χρονιά της κατάκτησης του Conference League.
Μάλιστα, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού τον «αποθέωσαν» στα σχόλια της ανάρτησής του. «Έτοιμο το είχες από το καλοκαίρι και απλά άλλαξες το χρώμα», του σχολίασε ένας από τους ακολούθους του.
Δείτε την ανάρτηση του Αντίνο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
