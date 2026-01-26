sports betsson
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 11:51
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
Η γκάφα του Αντίνo στα social media: Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και ανέβασε τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Ποδόσφαιρο 26 Ιανουαρίου 2026, 11:11

Η γκάφα του Αντίνo στα social media: Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και ανέβασε τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Μάλλον δεν έχει καταλάβει πού έχει έρθει ο Σαντίνο Αντίνο, καθώς έκανε μυθική γκάφα στα social media.

Σύνταξη
Ο Σαντίνο Αντίνο είναι η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, με τον παίκτη να ανακοινώνεται την περασμένη εβδομάδα από τους Πράσινους και να ανεβάζει και ο ίδιος τη δικιά του σειρά από φωτογραφίες από την παρουσίασή του.

Ωστόσο, αν παρατηρήσει κάποιος καλά τις φωτογραφίες του Αργεντινού, θα δει πως ο Αντίνο έχει προσθέσει τον εαυτό του με την πράσινη φανέλα, με φόντο το… «Γ. Καραϊσκάκης» και το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού από την αναμέτρηση με τη Γουέστ Χαμ, τη χρονιά της κατάκτησης του Conference League.

Μάλιστα, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού τον «αποθέωσαν» στα σχόλια της ανάρτησής του. «Έτοιμο το είχες από το καλοκαίρι και απλά άλλαξες το χρώμα», του σχολίασε ένας από τους ακολούθους του.

Δείτε την ανάρτηση του Αντίνο

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

Θεσσαλονίκη: Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Βασικός παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου ήταν, σύμφωνα με το 80% των ερωτηθέντων, η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.

Σύνταξη
Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 26.01.26

Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας

Με στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΙ, drones και υποδομές νέας γενιάς, η Ελλάδα θωρακίζεται ενεργειακά απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Σύνταξη
Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων
Μέγιστη προσοχή 26.01.26

Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων

Μέσω ανάρτησής του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος ενημερώνει για τα επικίνδυνα σημεία, την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τις εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

Σύνταξη
Ο πολιτικός Ντελέζ
«Γραμμές φυγής» 26.01.26

Ο πολιτικός Ντελέζ

Μια νέα μετάφραση κειμένων του Ζιλ Ντελέζ υπογραμμίζει τον πάντα πολιτικό χαρακτήρα τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια
Εντοπίστηκαν 4 σοροί 26.01.26

Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια

Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη - Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύνταξη
Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;
Viral 26.01.26

Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;

Αν το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ φύγει από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αγκαλιά με το βραβείο Όσκαρ, δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη νίκη για εκείνον αλλά και για την οικογένεια Καρντάσιαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Φόρος τιμής 26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
