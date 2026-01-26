Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)

«Έχεις δύναμη σου Ολυμπιακέ, τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ». Το πάθος και η αγάπη σε όλο της το μεγαλείο, με δώδεκα λέξεις απ΄ τον ύμνο του Θρύλου να περιγράφουν την μοναδική, την ανεπανάληπτη σχέση των οπαδών του Θρύλου με την ομάδα τους.

Αυτές οι δώδεκα λέξεις διαμορφώνουν ένα σκηνικό λατρείας, μ’ εκατομμύρια οπαδούς του Ολυμπιακού σε κάθε άκρια της γης, να φορούν με περηφάνια την φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο.

Να έχουν ένα με το δέρμα τους, την ριγωτή ερυθρόλευκη φανέλα.

Αυτός ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο πύρινος κόσμος είναι παντού και το μακρινό Ρίο Ντε Τζανέιρο δεν θα μπορούσε ν’ αποτελεί εξαίρεση.

Το μεγάλο ντέρμπι του Ρίο, το μεγάλο παιχνίδι του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου το Φλαμένγκο – Φλουμινένσε είναι γνωστό ως Φλα-Φλου και η αντιπαλότητα των δύο ομάδων είναι γνωστή στα πέρατα της οικουμένης.

Στο χθεσινό λοιπόν ντέρμπι των δύο ομάδων του Ρίο, στο θρυλικό Μαρακανά, έγινε το… έλα να δεις όχι από τους οπαδούς των δύο βραζιλιάνικων ομάδων αλλά από οπαδούς του Ολυμπιακού!

Ναι, καλά διαβάσατε και θα το διαπιστώσετε και από τις φωτογραφίες. Δύο οπαδοί της ομάδας του λιμανιού, ο Τάσος (δεξιά στην φωτό) και ο Βαγγέλης (αριστερά) βρέθηκαν στις εξέδρες του Μαρακανά μαζί με τις συντρόφους τους (Διονυσία και Καλλή) για να παρακολουθήσουν το μεγάλο ντέρμπι, φορώντας φανέλες του Ολυμπιακού.

Δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, αλλά καταλαβαίνει εύκολα κάποιος το τι έγινε στην εξέδρα, μόλις είδε ο ένας τον άλλον.

<br />

Ο Τάσος και η Διονυσία είναι από την Σπάρτη και ο Βαγγέλης με την Καλλή από την Κατερίνη και η αγάπη τους για τον Θρύλο είναι ατελείωτη, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος.

Παρακολούθησαν παρέα τον αγώνα, (για την ιστορία η Φλουμινένσε επικράτησε με 2-1) και δεν έχασαν την ευκαιρία να φωνάξουν και συνθήματα για τον Ολυμπιακό.

<br />

Οι οπαδοί της Φλαμένγκο και της Φλουμινένσε έμειναν έκπληκτοι ν’ ακούν την ιαχή «Ολυμπιακός – Ολυμπιακός» όταν στο ένατο λεπτό του αγώνα το παιχνίδι διεκόπη λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Οι Βραζιλιάνοι πήγαν κοντά στους συμπατριώτες μας και μάλιστα δύο οπαδοί της Φλαμένγκο τους ρώτησαν για τον Ροντινέι και πως περνάει ο Βραζιλιάνος άσος του Θρύλου στην Ελλάδα.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως οι οπαδοί των δύο βραζιλιάνικων συλλόγων έβγαλαν πολλές φωτογραφίες με τα δύο ζευγάρια Ελλήνων και τους αποθέωσαν για την αγάπη που δείχνουν για την ομάδα τους.