Βορίζια: Στα δικαστήρια οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη – Δικάζονται στο Αυτόφωρο
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 07:54

Μετά την λεκτική επίθεση στην αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε την ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών στο χωριό

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου αναμένονται να περάσουν σήμερα οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μετά το νέο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στις δύο οικογένειες που πρωταγωνίστησαν στο αιματοκύλισμα που σημειώθηκε στα Βορίζια το προηγούμενο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο πατέρας και η μητέρα του 39χρονου Φανούρη είχαν μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη με αποτέλεσμα να συλληφθούν από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή. Την περασμένη Παρασκευή ο εισαγγελέας Ηρακλείου αφού παρέλαβε την δικογραφία τους άσκησε ποινικές διώξεις και τους παρέπεμψε να δικαστούν σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο αν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο ο πατέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταφέρθηκε με κορονοϊό στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα Βορίζια

Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που οι δύο οικογένειες αντάλλαξαν πυρ με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερα ακόμα άτομα.

Δύο μήνες μετά και ακόμα η κατάσταση παραμένει τεταμένη ανάμεσα στις δύο οικογένειες που κάθε φορά που συναντιούνται καταγράφονται λεκτικές επιθέσεις.

Στο χωριό παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο τα πνεύματα δεν έχουν ηρεμίσει.

Την ίδια ώρα, στην φυλακή παραμένουν τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδερφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφός τους.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθερά στο ραντάρ των ξένων – Ο ρόλος των μερισμάτων

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 25.01.26

Η Αστυνομία εξετάζει έναν 44χρονο Αλβανό ως βασικό ύποπτο ο οποίος το 2011 είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 35χρονου Αλβανού και του 2χρονου γιου του στην Καλαμάτα

Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator
Ελλάδα 25.01.26

Η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται από δημοσιεύματα που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές ως χειρίστρια του Predator την επίμαχη περίοδο και η κουμπάρα της, Γεωργία Ζάρα που κατέθεσε στην ίδια δίκη, τέθηκαν εκτός ΕΛ.ΑΣ.

Αθήνα: «Ασφυξία» στους δρόμους – Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» σε 500 πόλεις
TomTom Traffic Index 25.01.26

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας παγκοσμίως αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό με την Αθήνα να μην απουσιάζει από το TomTom Traffic Index.

Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων – Συνεχίζονται οι απολογίες
Καύσιμα 25.01.26

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από ειδικό λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μειωμένη ποσότητα βενζίνης από την αναγραφόμενη

Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018
Ελλάδα 25.01.26

O 46χρονος, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, με την επισήμανση ότι αποτελεί κίνδυνο για τον ίδιο και τους γύρω του.

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος μετά την κρίση με τον αγροτικό κόσμο. Η προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», τα ορόσημα και οι πονοκέφαλοι για το Μαξίμου

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

