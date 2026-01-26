Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026) στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη.

Ο Κηφισός βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο «κόκκινο», με πολύ χαμηλές ταχύτητες τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από έργα που διεξάγονται κ και έχουν ως αποτέλεσμα κλειστές λωρίδες και από την έντονη βροχόπτωση.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Βασ. Σοφίας, στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στη Σταδίου, στη Συγγρού, στη Μεσογείων, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη,

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στον Κηφισό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών πραγματοποιούνται από σήμερα (26/01) μέχρι την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στη Λεωφόρο Κηφισού. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήματα στις περιοχές Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου-Ταύρου, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγ. Αναργύρων, Ιλίου, Μεταμόρφωσης και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα της λεωφόρου Κηφισού, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης ως εξής:

-Την 26-1-2026, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως το ύψος της οδού Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

-Την 27-1-2026, από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως το ύψος της Αττικής οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

-Την 28-1-2026 από το ύψος της Αττικής οδού έως την οδό Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

-Την 29-1-2026 από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως την παραλιακή λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες κάθε τμήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.