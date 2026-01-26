newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 11:51

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026) στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη.

Ο Κηφισός βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο «κόκκινο», με πολύ χαμηλές ταχύτητες τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από έργα που διεξάγονται κ και έχουν ως αποτέλεσμα κλειστές λωρίδες και από την έντονη βροχόπτωση.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Βασ. Σοφίας, στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας, στη Σταδίου, στη Συγγρού, στη Μεσογείων, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη,

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στον Κηφισό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών πραγματοποιούνται από σήμερα (26/01) μέχρι την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στη Λεωφόρο Κηφισού. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήματα στις περιοχές Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου-Ταύρου, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Αθηναίων, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγ. Αναργύρων, Ιλίου, Μεταμόρφωσης και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα της λεωφόρου Κηφισού, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης ως εξής:

-Την 26-1-2026, από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος έως το ύψος της οδού Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
-Την 27-1-2026, από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως το ύψος της Αττικής οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
-Την 28-1-2026 από το ύψος της Αττικής οδού έως την οδό Δυρραχίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

-Την 29-1-2026 από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως την παραλιακή λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες κάθε τμήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stories
Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

Bιολάντα: Το επιχειρηματικό θαύμα που σκοτείνιασε σε μια νύχτα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Αποθήκευση Ενέργειας
MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας - Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 25.01.26

Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία εξετάζει έναν 44χρονο Αλβανό ως βασικό ύποπτο ο οποίος το 2011 είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 35χρονου Αλβανού και του 2χρονου γιου του στην Καλαμάτα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;

Ως κομβικές αντιμετωπίζουν στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες αποκαλύψεις του In για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν τη «θεσμική» διαδρομή που ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 2022, ενόψει και της εξέτασης της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
Μπάσκετ 26.01.26

Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς

Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι
Έξυπνα τεχνάσματα 26.01.26

Φαεινές ιδέες για να εκτονώσουμε τον σκύλο στο σπίτι όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πώς μπορούμε, με ευχάριστους τρόπους και παιχνίδια, να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να περνάει φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται
Fizz 26.01.26

Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της - Πότε παντρεύεται

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο