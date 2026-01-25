Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Με βασικό σύνθημα «δεν είμαστε κατά της αστυνομίας, είμαστε κατά της αστυνομίας που σκοτώνει», χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το απόγευμα της Κυριακής στο Παρίσι. Η διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Γαλλίας έγινε για να δείξουν τη στήριξή τους στην οικογένεια του Ελ Χάσεν Ντιαρά.

Ο Ντιαρά, Μαυριτανός μετανάστης, πέθανε μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα τη νύχτα της 14ης προς τη 15η Ιανουαρίου. Μία εβδομάδα μετά μια πρώτη διαδήλωση, το πλήθος συγκεντρώθηκε στην είσοδο μιας πολυκατοίκίας όπου ζουν μετανάστες εργάτες, στα βορειοδυτικά προάστια του Παρισιού, όπου κατοικούσε και ο 30χρονος Ντιαρά. Η σύλληψή του είχε γίνει ακριβώς μπροστά στο κτίριο αυτό.

Πολλά μέλη της οικογένειάς του, με μαύρα μπλουζάκια με το σύνθημα «Δικαιοσύνη και Αλήθεια», κρατούσαν ένα πανό στη διαδήλωση με τη λέξη «Δικαιοσύνη».

«Πονάμε πολύ. Είμαστε εδώ επειδή είναι το καθήκον μας, είμαστε η οικογένειά του. Αλλά δεν πιστεύω καθόλου ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη. Γιατί πριν από τον Ελ Χασέν, υπήρξαν και άλλοι νεκροί. Και ποτέ δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη» είπε μία εξαδέλφη του, η Ντιανκού Σισοκό. «Ο εξάδελφός μου ήταν ευγενικός, χαμογελαστός, επιφυλακτικός», πρόσθεσε. Και δήλωσε «πραγματικά κατάπληκτη» από το γεγονός ότι οι αστυνομικοί τον περιέγραψαν ως επιθετικό.

«Με πνίγετε!»

Η εκδοχή των αστυνομικών ερευνάται από τις αρχές. Σε ένα βίντεο που τράβηξε ένας γείτονας διακρίνονται δύο αστυνομικοί. Ο ένας, γονατισμένος, δίνει δυο γροθιές στον Ελ Χασέν Ντιαρά, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος. Ακούγεται να λέει «Με πνίγετε!», σύμφωνα με την ανάλυση ήχου που έκανε η οικογένειά του.

Ο 35χρονος Ντιαρά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου και πέθανε.

Οι δύο αστυνομικοί που τον συνέλαβαν «είναι ακόμη στην υπηρεσία», είπε μια τοπική βουλευτής, η Αν Μποντόν, του Κομμουνιστικού Κόμματος. «Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το υπουργείο Εσωτερικών δεν έκρινε σκόπιμο να τους θέσει σε διαθεσιμότητα», πρόσθεσε.

«Σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε τα αίτια του θανάτου» απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Parisien. Είπε επίσης ότι ο αστυνομικός που στο βίντεο γρονθοκοπεί τον 35χρονο «θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις».