Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Γαλλία: Φορτηγάκι πέφτει πάνω σε παιδιά στη Μασαλία – 11 τραυματίες, 8χρονος σοβαρά
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 06:15

Γαλλία: Φορτηγάκι πέφτει πάνω σε παιδιά στη Μασαλία – 11 τραυματίες, 8χρονος σοβαρά

Ατύχημα με φορτηγάκι σημειώθηκε στη Μασαλία που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων εννιά μαθητών και μαθητριών.

Eνδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων εννιά μαθητών και μαθητριών, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις έπεσε πάνω τους καθώς επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στη Μασαλία, ανέφερε ο δήμαρχος αυτής της πόλης της νότιας Γαλλίας, ο Μπενουά Παγιάν, χθες Παρασκευή (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά και το όχημα έπεσε πάνω σε περίπου 20 παιδιά και 3 ενηλίκους

Το ατύχημα σημειώθηκε καθώς τα παιδιά είχαν μόλις γυρίσει, εξήγησε ο δήμαρχος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας La Provence, ο οδηγός του βαν το είχε σταθμεύσει σε δρόμο με κλίση κι είχε πάει να κάνει παράδοση.

Αλλά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά και το όχημα, ανεξέλεγκτο, άρχισε να κινείται προς τα πίσω κι έπεσε πάνω σε περίπου 20 παιδιά και 3 ενηλίκους.

Τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια, 8 ως 11 ετών, και δυο γυναίκες, 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ 8χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, θεωρείται πως έχει υποστεί κάταγμα ή κατάγματα, ανέφερε ρεπορτάζ του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Ερευνα

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξέταση για να εξακριβωθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών. Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Μια μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης έχει ενεργοποιηθεί από τις κρατικές υπηρεσίες και ο δήμος θα συγκροτήσει μια επιπλέον μονάδα για τα πρόσωπα που εμπλέκονται όταν ανοίξουν ξανά τα σχολεία τη Δευτέρα.

