Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Μπαρτζώκας: «Ο τρόπος που σφυρίχτηκε το παιχνίδι ήταν αλλοπρόσαλλος»
Μπάσκετ 25 Ιανουαρίου 2026, 16:41

Μπαρτζώκας: «Ο τρόπος που σφυρίχτηκε το παιχνίδι ήταν αλλοπρόσαλλος»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι για τον Κόρι Τζόσεφ.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από την έδρα του Κολοσσού Ρόδου με τον τεχνικό των Πειραιωτών να σχολιάζει την εξέλιξη του αγώνα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο πως διαχειρίστηκαν οι διαιτητές το ματς, ενώ δεν θέλησε να πει κάτι για το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Κόρι Τζόσεφ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Το παιχνίδι εξελίχθηκε με πολλή νευρικότητα από τις δύο πλευρές. Δεν κρίνω τους διαιτητές, αλλά ο τρόπος που σφυρίχτηκε το παιχνίδι γενικά ήταν λίγο αλλοπρόσαλλος. Άφησαν πολλές φορές τις σκληρές φάσεις κι άλλες φορές σφύριζαν με το παραμικρό κι αυτό δημιούργησε έναν εκνευρισμό γενικά σε όλους. Αλλά το γεγονός ότι κερδίσαμε με τόσες απουσίες και μετά τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Λυκογιάννης: «Ενοχλεί όταν παίζουμε σκληρά;»

«Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις το κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, κυρίως τα εντός έδρας ματς, προσπαθώντας να διεκδικήσεις όσες πιθανότητες έχεις. Ειδικά όταν παίζεις με ομάδες τέτοιου επιπέδου. Μερικές φορές αυτό το πρόγραμμα ενοχλεί; Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να παίξουν σκληρά αυτές οι ομάδες; Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ποιότητα, ίσως από όλες τις ομάδες. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη και στην ομάδα μας που δεν παράτησε το παιχνίδι και έπαιξε ανταγωνιστικά.

Για την ένταση με τον Μπαρτζώκα: «Δεν υπάρχει σχόλιο. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο κόουτς. Είναι ερώτηση που πρέπει να απευθύνεις σε εκείνον, όχι σε εμένα».

Για κάποια προσθήκη: «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναζήτηση παίκτη. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Πρέπει να δούμε πώς θα παίξουμε καλύτερα με τους παίκτες που βρίσκονται εδώ. Τώρα αν έρθει καινούργιος παίκτης θα συζητήσουμε τότε», ανέφερε από την πλευρά του ο τεχνικός του Κολοσσού Ρόδου.

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
