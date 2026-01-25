Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
25.01.2026
Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Τα ατυχήματα που μπορεί να πάθει ένας σκύλος
Pet Stories 25 Ιανουαρίου 2026

Τα ατυχήματα που μπορεί να πάθει ένας σκύλος

Ο σκύλος στο άψε – σβήσε, μπορεί να καταπιεί μη βρώσιμες ουσίες, να τσακωθεί με ομοίους του και πολλά άλλα που, μπορεί να τον τραυματίσουν.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Ο σκύλος χρειάζεται πάντα την προστασία μας γιατί είναι σαν ένα μικρό παιδί.

Έχουμε τα μάτια μας στραμμένα πάνω του για να αποφύγουμε, τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις.

«Η υγεία ενός ζώου, μπορεί να επηρεαστεί, από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον στο οποίο ζει, ο τρόπος ζωής του, η φυλή του κ.ά. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τα ατυχήματα», υπογραμμίζει ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος.

Τα τροχαία ατυχήματα των σκύλων, φαίνεται να γίνονται όλο και πιο συχνά

Οι τσακωμοί μεταξύ σκύλων, πολλές φορές, οδηγούν σε τραύματα

Ποια είναι τα πιο κοινά περιστατικά ατυχημάτων στους σκύλους;

Η κατάποση ξένων σωμάτων

Αν και τα σκυλιά είναι πανέξυπνα ζώα, με πολύ οξυμένες αισθήσεις, λέει ο κ. Γινάργυρος, η αγάπη τους για την εξερεύνηση – ειδικά όταν είναι σε νεαρή ηλικία-, μπορεί να τα ωθήσει να γευτούν κάτι που δεν είναι βρώσιμο.

Ευτυχώς, αρκετά αντικείμενα μπορούν να περάσουν με ασφάλεια από το γαστρεντερικό άλλα όμως, μπορεί να εγκλωβιστούν. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, επισημαίνει ο κ. Γινάργυρος, να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα (απόφραξη, ειλεό, τραυματισμό, του εντέρου).

Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να μεριμνούμε να μην αφήνουμε τα κουτάβια μας ελεύθερα σε μεγάλους χώρους, αλλά και να μαζεύουμε αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα (κάλτσες, στυλό, μολύβια, καλώδια, κ.ά.)

Η κατανάλωση «τοξικών» ουσιών

Πολλά σκυλιά είναι τόσο λιχούδικα, λέει ο κ. Γινάργυρος, που μπορεί να φάνε σχεδόν τα πάντα – είναι και θέμα φυλετικής προδιάθεσης, όπως στα Labradore.

Συνεχίζει λέγοντας ότι όλοι ξέρουμε ότι ουσίες, όπως η σοκολάτα, οι σταφίδες, πολλά ανθρώπινα φάρμακα, κ.α. είναι απαγορευτικά για τον σκύλο μας.

Ωστόσο, ένας σκύλος, μπορεί να αποδειχθεί τρομερά έξυπνος και εφευρετικός, προκειμένου να τα καταπιεί.

Γι’ αυτό θα πρέπει να φυλάμε αυτές τις ουσίες σε σημεία που δεν μπορεί να προσεγγίσει ο σκύλος μας. Και αν έχουμε την υποψία ότι κατανάλωσε κάποια από αυτές, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε αμέσως με τον κτηνίατρο μας. Έτσι ώστε να τού χορηγήσει εμετική αγωγή.

Σκύλος και τροχαία ατυχήματα

«Τα τροχαία ατυχήματα των σκύλων, φαίνεται να γίνονται όλο και πιο συχνά. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, προκαλούν σημαντικά προβλήματα και απαιτούν άμεση φροντίδα», υπογραμμίζει ο κ. Γινάργυρος.

Φροντίστε, συμβουλεύει ο κτηνίατρος, ότι ο σκύλος σας βρίσκεται σε ασφαλής περιφραγμένο χώρο. Όπως επίσης, ότι το λουρί του έχει το σωστό μέγεθος, προκειμένου να μην μπορεί να «δραπετεύσει».

Οι τσακωμοί με άλλα σκυλιά

Αν και τα σωστά εκπαιδευμένα και κοινωνικοποιημένα σκυλιά δεν μπλέκονται σε τσακωμούς, λέει ο κτηνίατρος, υπάρχουν περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες, μπορεί να χάσουν τον έλεγχο. Και η κατάσταση να ξεφύγει γρήγορα.

Συνήθως, τραυματίζονται στην περιοχή του λαιμού, αλλά βλέπουμε πολύ συχνά και σε άλλα σημεία του σώματός τους.

Αν ο σκύλος σας δεχθεί επίθεση από άλλον σκύλο, συμβουλεύει ο κτηνίατρος, προσπαθήστε να τον κρατήσετε ήρεμο και σε ζεστό περιβάλλον.

Στην περίπτωση που παρατηρήσετε αιμορραγία, ασκείστε ήπια πίεση στην περιοχή και ζητήστε άμεσα κτηνιατρική φροντίδα.

Σκύλος και άγανα

Τα χορταράκια -γνωστά ως άγανα-, ενημερώνει ο κ. Γινάργυρος, μπορεί να εισχωρήσουν στα μάτια, στη μύτη, στα αυτιά και στο δέρμα. Και να προκαλέσουν τεράστια ενόχληση στον σκύλο.

Αν και είναι πολύ μικρά, μπορεί να δημιουργήσουν αρκετά έντονα προβλήματα.

Κάποιες φυλές με πολύ μακρύ τρίχωμα ή με μεγάλα πεσμένα αυτιά (π.χ. τα Cocker), φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς.

Αν δείτε τον σκύλο σας, να κουνά επίμονα το κεφάλι του, να φταρνίζεται συνεχώς, να τρίβεται ή να γλείφεται με μανία, επισκεφθείτε τον κτηνίατρο σας.

Ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος

⃰ Ο κύριος Ελευθέριος Γινάργυρος είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε κλινικές μικρών ζώων στην Αμερική και μετεκπαίδευση στην Ακτινολογία, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία των μικρών ζώων, αλλά και στη χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πρακτικά σεμινάρια πάνω στην τραυματιολογία, την ορθοπεδική και τη χειρουργική μαλακών μορίων.

Είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.). Όπως, και της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία προσφέρει βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηνιατρική φροντίδα.

