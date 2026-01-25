«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ έκανε ξανά αυτό που ξέρει καλύτερα: αψήφησε το ύψος και τον φόβο. Την Κυριακή, ο Αμερικανός αναρριχητής ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101 χωρίς σχοινιά ή οποιονδήποτε προστατευτικό εξοπλισμό, μετατρέποντας ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Ασίας σε πεδίο αναρρίχησης.

View this post on Instagram A post shared by Netflix US (@netflix)



Όταν έφτασε στην κορυφή της σπείρας του πύργου των 508 μέτρων, περίπου 90 λεπτά μετά την εκκίνηση, το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο επίπεδο του δρόμου ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Με ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι, ο Χόνολντ χαιρέτησε υψώνοντας τα χέρια του ψηλά.

«Ήταν σαν να λες: τι θέα, είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε αργότερα. «Φυσούσε πολύ, οπότε σκεφτόμουν ‘μην πέσεις από τη σπείρα’. Προσπαθούσα να κρατήσω καλή ισορροπία. Αλλά ήταν μια απίστευτη θέση, ένας υπέροχος τρόπος να δεις την Ταϊπέι».

View this post on Instagram A post shared by Netflix US (@netflix)

Η ανάβαση σε έναν κάθετο λαβύρινθο

Γνωστός παγκοσμίως από τη θρυλική ανάβασή του στο El Capitan του Γιοσέμιτι χωρίς σχοινί, για την οποία έχει περιγράψει την εξαντλητική προετοιμασία που απαιτείται —από τη λεπτομερή χαρτογράφηση της διαδρομής μέχρι την απομνημόνευση κάθε κίνησης πριν καν ξεκινήσει— ο Χόνολντ κινήθηκε αυτή τη φορά κατά μήκος μιας γωνίας του Taipei 101, αξιοποιώντας μικρές προεξοχές σε σχήμα L ως πατήματα.

Σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να ελιχθεί γύρω από μεγάλες διακοσμητικές κατασκευές που προεξέχουν από τον πύργο, τραβώντας το σώμα του προς τα πάνω μόνο με τη δύναμη των χεριών του.

View this post on Instagram A post shared by NetflixSports (@netflixsports)

Το κτίριο διαθέτει 101 ορόφους, με το πιο απαιτητικό κομμάτι να βρίσκεται στο μεσαίο τμήμα των 64 ορόφων – τα χαρακτηριστικά «κουτιά» που καθορίζουν τη μορφή του. Η δομή τους χωρίζεται σε οκτώ ενότητες των οκτώ ορόφων, με απότομες, προεξέχουσες επιφάνειες αναρρίχησης που εναλλάσσονται με μπαλκόνια, όπου ο Χόνολντ έκανε σύντομες στάσεις για να πάρει ανάσα.

View this post on Instagram A post shared by NetflixSports (@netflixsports)

Γιορτινή εμπειρία

Η ανάβαση μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, όμως αναβλήθηκε κατά μία ημέρα λόγω βροχής.

Η παρουσία κόσμου ήταν κάτι ασυνήθιστο για τον Χόνολντ, που συνήθως σκαρφαλώνει σε απομονωμένα φυσικά τοπία. «Όταν ξεκινάς από το έδαφος, λες ‘ωχ, είναι κάπως έντονο, τόσοι πολλοί άνθρωποι σε κοιτάζουν’», παραδέχτηκε. «Αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι όλοι σου εύχονται να τα καταφέρεις. Κάνει όλη την εμπειρία να μοιάζει σχεδόν γιορτινή».

View this post on Instagram A post shared by NetflixSports (@netflixsports)

View this post on Instagram A post shared by NetflixSports (@netflixsports)

View this post on Instagram A post shared by NetflixSports (@netflixsports)



Το εγχείρημα προκάλεσε έντονο θαυμασμό, αλλά και προβληματισμό γύρω από τα όρια και τις ηθικές διαστάσεις της ζωντανής μετάδοσης ενός τόσο επικίνδυνου κατορθώματος. Ο Χόνολντ δεν ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο Taipei 101, ήταν όμως ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί.

Το 2004, ο Γάλλος αναρριχητής Αλέν Ρομπέρ είχε σκαρφαλώσει στο κτίριο ανήμερα των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο των εγκαινίων του, όταν ακόμη θεωρούνταν το ψηλότερο στον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alain Robert | Legendary Free Solo Climber (@alainrobertofficial)

*Με πληροφορίες από: NPR