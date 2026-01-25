magazin
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
Culture Live 25 Ιανουαρίου 2026, 17:30

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Spotlight

Ο Άλεξ Χόνολντ έκανε ξανά αυτό που ξέρει καλύτερα: αψήφησε το ύψος και τον φόβο. Την Κυριακή, ο Αμερικανός αναρριχητής ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101 χωρίς σχοινιά ή οποιονδήποτε προστατευτικό εξοπλισμό, μετατρέποντας ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Ασίας σε πεδίο αναρρίχησης.

View this post on Instagram

A post shared by Netflix US (@netflix)


Όταν έφτασε στην κορυφή της σπείρας του πύργου των 508 μέτρων, περίπου 90 λεπτά μετά την εκκίνηση, το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο επίπεδο του δρόμου ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Με ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι, ο Χόνολντ χαιρέτησε υψώνοντας τα χέρια του ψηλά.

«Ήταν σαν να λες: τι θέα, είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε αργότερα. «Φυσούσε πολύ, οπότε σκεφτόμουν ‘μην πέσεις από τη σπείρα’. Προσπαθούσα να κρατήσω καλή ισορροπία. Αλλά ήταν μια απίστευτη θέση, ένας υπέροχος τρόπος να δεις την Ταϊπέι».

View this post on Instagram

A post shared by Netflix US (@netflix)

Η ανάβαση σε έναν κάθετο λαβύρινθο

Γνωστός παγκοσμίως από τη θρυλική ανάβασή του στο El Capitan του Γιοσέμιτι χωρίς σχοινί, για την οποία έχει περιγράψει την εξαντλητική προετοιμασία που απαιτείται —από τη λεπτομερή χαρτογράφηση της διαδρομής μέχρι την απομνημόνευση κάθε κίνησης πριν καν ξεκινήσει— ο Χόνολντ κινήθηκε αυτή τη φορά κατά μήκος μιας γωνίας του Taipei 101, αξιοποιώντας μικρές προεξοχές σε σχήμα L ως πατήματα.

Σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να ελιχθεί γύρω από μεγάλες διακοσμητικές κατασκευές που προεξέχουν από τον πύργο, τραβώντας το σώμα του προς τα πάνω μόνο με τη δύναμη των χεριών του.

YouTube thumbnail

Το κτίριο διαθέτει 101 ορόφους, με το πιο απαιτητικό κομμάτι να βρίσκεται στο μεσαίο τμήμα των 64 ορόφων – τα χαρακτηριστικά «κουτιά» που καθορίζουν τη μορφή του. Η δομή τους χωρίζεται σε οκτώ ενότητες των οκτώ ορόφων, με απότομες, προεξέχουσες επιφάνειες αναρρίχησης που εναλλάσσονται με μπαλκόνια, όπου ο Χόνολντ έκανε σύντομες στάσεις για να πάρει ανάσα.

Γιορτινή εμπειρία

Η ανάβαση μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, όμως αναβλήθηκε κατά μία ημέρα λόγω βροχής.

Η παρουσία κόσμου ήταν κάτι ασυνήθιστο για τον Χόνολντ, που συνήθως σκαρφαλώνει σε απομονωμένα φυσικά τοπία. «Όταν ξεκινάς από το έδαφος, λες ‘ωχ, είναι κάπως έντονο, τόσοι πολλοί άνθρωποι σε κοιτάζουν’», παραδέχτηκε. «Αλλά μετά καταλαβαίνεις ότι όλοι σου εύχονται να τα καταφέρεις. Κάνει όλη την εμπειρία να μοιάζει σχεδόν γιορτινή».


Το εγχείρημα προκάλεσε έντονο θαυμασμό, αλλά και προβληματισμό γύρω από τα όρια και τις ηθικές διαστάσεις της ζωντανής μετάδοσης ενός τόσο επικίνδυνου κατορθώματος. Ο Χόνολντ δεν ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο Taipei 101, ήταν όμως ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί.

Το 2004, ο Γάλλος αναρριχητής Αλέν Ρομπέρ είχε σκαρφαλώσει στο κτίριο ανήμερα των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο των εγκαινίων του, όταν ακόμη θεωρούνταν το ψηλότερο στον κόσμο.

*Με πληροφορίες από: NPR 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

inWellness
inTown
Stream magazin
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Ozempic era 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος για την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;

«Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς "Heated Rivalry" για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Ελλάδα 25.01.26

Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»! (vids)
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»! (vids)

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ολυμπιακός Β' πέτυχε μια επική ανατροπή επί του Αιγάλεω, νίκησε 2-1 και κατέλαβε την 4η θέση της βαθμολογίας στον νότιο όμιλο της Super League 2, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα πλέι-οφ.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»

« Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν» λένε συγγενείς του 46χρονου που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα - Τον Μάρτιο του 2014 είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Οβιέδο για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Fern 25.01.26

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων
Πολιτική 25.01.26

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι το νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια μερίδας της κοινωνίας να ακολουθήσει πιστά έναν νέο ηγέτη ή εν προκειμένω μια νέα ηγέτιδα. Για το φαινόμενο μιλούν στο in ένας πολιτικός επιστήμονας και ένας ειδικός στην πολιτική επικοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρης – Λεβαδειακός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι
Stoiximan GBL 25.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live στις 15:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μαρούσι για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό – Αυτή είναι η ενδεκάδα
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό - Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη

Με τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Άρης υποδέχεται σήμερα (25/1, 16.00) τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Καμερουνέζος χαφ ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Την πρόταση για «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», επανέλαβε ο Σ. Φάμελλος απευθυνόμενος «σε όλο τον προοδευτικό χώρο» - «Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα της κ. Καρυστιανού, οφείλω να τραβήξω μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή» σημείωσε

Σύνταξη
Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»
Μπάσκετ 25.01.26

Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»

Ολοκληρώθηκε η τιμητική τελετή στο κλειστό Αγίου Δημητρίου, το οποίο φέρει πλέον, το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη, με τον εμβληματικό βετεράνο να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος στην ομιλία του.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο