Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Ο Άλεξ Χόνολντ θα επιχειρήσει να σκαρφαλώσει ζωντανά τον ουρανοξύστη Taipei 101, τον 11ο ψηλότερο στον κόσμο, στο πλαίσιο του «Skyscraper Live» του Netflix — όμως η μετάδοση αναβλήθηκε λόγω βροχής και μεταφέρεται για το πρωί της Κυριακής (ώρα Ταϊβάν).

Σε ανακοίνωσή του, το Netflix ανέφερε ότι «λόγω καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατό να προχωρήσει το σημερινό live», υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα». Ο ίδιος ο Χόνολντ, μιλώντας από μια «πολύ βροχερή Ταϊπέι», εξήγησε πως «δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις έναν ουρανοξύστη όταν βρέχει», προσθέτοντας ότι η αναρρίχηση είναι «πάντα στο έλεος της φύσης».

«Ντροπιαστικά μικρό» το ποσό της αμοιβής

Ο 40χρονος αναρριχητής έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ανέβαινε το κτίριο ακόμη και δωρεάν: «Δεν πληρώνομαι για να σκαρφαλώσω το κτίριο· πληρώνομαι για το θέαμα», είπε στους New York Times. Το ποσό της αμοιβής του το χαρακτήρισε «ντροπιαστικό», διευκρινίζοντας ότι, σε σύγκριση με τα συμβόλαια των mainstream σπορ, είναι «ντροπιαστικά μικρό». Σύμφωνα με δύο πηγές της εφημερίδας, πρόκειται για μεσαίο εξαψήφιο ποσό.

Η ημερομηνία του Ιανουαρίου είχε επιλεγεί επειδή είναι ξηρή περίοδος στην Ταϊβάν, αν και υπήρχε πάντα ο κίνδυνος βροχής. Οι παραγωγοί είχαν προειδοποιήσει ότι, αν το κτίριο κριθεί υπερβολικά υγρό, η ανάβαση θα μετατεθεί — όπως και έγινε. «Ο Άλεξ πρέπει να είναι 100% άνετος με τις συνθήκες, όπως και η ομάδα ασφαλείας», ανέφεραν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alex Honnold (@alexhonnold)



Το δίωρο «Skyscraper Live» θα ακολουθήσει τον Χόνολντ στην προσπάθειά του να ανέβει free solo (χωρίς σχοινιά ή εξοπλισμό ασφαλείας) το Taipei 101 των 101 ορόφων και των 1.667 ποδιών. Ο Χόνολντ είναι διεθνώς γνωστός από το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Free Solo» (2018), που κατέγραψε την ιστορική ανάβασή του στο Ελ Καπιτάν.