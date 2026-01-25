Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως μέλη του κυκλώματος που μέσω λογισμικού εξαπατούσε καταναλωτές «πειράζοντας» τις αντλίες σε σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων, στην Αττική.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση τους ελήφθη μετά από πολύωρες απολογίες με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχουν απολογηθεί οκτώ κατηγορούμενοι με τέσσερις εξ αυτών να οδηγούνται στη φυλακή και τους υπόλοιπους να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Κατά περίπτωση, επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ και της καταβολής εγγυοδοσίας 10.000. Οι απολογίες για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες αφού προηγουμένως ανακριτής και εισαγγελέας αποφασίσουν και για την ποινική μεταχείριση των ποινικά ελεγχόμενων προσώπων που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες μέρες.

Οι πειραγμένες αντλίες και το λογισμικό

Το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα, εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 30 έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.