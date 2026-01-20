ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (20/1) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα, εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 30 έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 10 συλλήψεις.
