Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»

Ο Ματθαίος Γιαννούλης μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν στη μεγάλη απώλεια βάρους, αλλά και για εμπειρίες από την καλλιτεχνική του πορεία, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις αλλαγές στην καθημερινότητά του λόγω της υγείας του, καθώς και σε περιστατικά που, όπως είπε, τον έκαναν να αισθανθεί υποτιμημένος ή ακόμα και σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της δουλειάς του.

«Δεν μπορούσα άλλο να είμαι 60 χρονών και να παίρνω χάπια για χοληστερίνη, σάκχαρο. Όλα τα είχα. Άρχισα να περπατώ. Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να κινηθώ και να κουράζομαι στην πίστα. Εκτός αυτού έχω μια ωραία, νέα γυναίκα. Δεν ήθελα να βγαίνει έξω με έναν χοντρό και γέρο», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται.

«’Ολα είναι πανηγύρια γιατί είναι χαρά»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ματθαίος Γιαννούλης αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που, όπως είπε, θεώρησε άνιση μεταχείριση στην επαγγελματική του πορεία. Θυμήθηκε εμφάνισή του σε εκδήλωση στη Χαλκίδα, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες εμφανίσεις άλλων καλλιτεχνών στην ίδια περιοχή είχαν παρουσιαστεί ως «συναυλίες», ενώ η δική του χαρακτηρίστηκε «πανηγύρι», σημειώνοντας ότι για τον ίδιο όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, καθώς αποτελούν γιορτή για τον κόσμο.

«Είχα πάει σε πανηγύρι στη Χαλκίδα και πέρυσι πήγε η Γλυκερία με τη Μελίνα Ασλανίδου. Πέρυσι στην Εύβοια τραγούδησε ο Μαργαρίτης. Όταν πήγε ο Μαργαρίτης, το ονόμασαν συναυλία και όταν πήγα εγώ το έλεγαν πανηγύρι. Όλα είναι πανηγύρια γιατί είναι χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

«Πολλές φορές δούλεψα σε μαγαζί απλήρωτος»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε ακόμη σε ένα περιστατικό από εμφάνισή του, κατά το οποίο ένιωσε ότι η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Όπως είπε, όταν θαμώνας ζήτησε επίμονα το ίδιο τραγούδι για πολλοστή φορά, προτίμησε να αποχωρήσει από τη σκηνή. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην πορεία του έχει εργαστεί αρκετές φορές χωρίς να πληρωθεί, επιλέγοντας ωστόσο να παραμείνει στη δουλειά, ακόμη και όταν τα οικονομικά ενός μαγαζιού δεν επαρκούσαν ούτε για την αμοιβή του προσωπικού.

«Ένα θηρίο ζήτησε το ‘Κελί 33’ για έκτη φορά και εξαφανίστηκα. Πολλές φορές δούλεψα σε μαγαζί απλήρωτος, όμως, δεν έφυγα, ακόμα και αν δεν πήγε, καλά για να πληρωθεί το προσωπικό», εξήγησε.