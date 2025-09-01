Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Δεν έχει σημασία τι μουσική ακούς 11 μήνες τον χρόνο, ούτε σε ποια στέκια συχνάζεις στο κέντρο της Αθήνας. Όταν το ημερολόγιο δείξει Αύγουστος, ξεκινήσει η άδεια και πάρεις τον δρόμο για τις διακοπές, όλοι ξέρουν ότι εκτός από τις παραλίες, ο δρόμος θα σε βγάλει στα καλοκαιρινά πανηγύρια. Είναι κάτι σαν έθιμο, όπως και να το κάνεις.

Και το φετινό καλοκαίρι δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Όλοι οι αυγουστιάτικοι προορισμοί, είτε μικροί είτε μεγάλοι, έχουν τουλάχιστον ένα πανηγύρι για να ενώσει και να ξεσηκώσει από τους ντόπιους μέχρι τους τουρίστες. Ωστόσο, σε όλες αυτές τις βραδιές, υπήρχε κάτι κοινό: τα Μανταλάκια.

Το κομμάτι που πρωτοτραγούδησε το 1989 ο Μπάμπης Πρεμέτης, απέκτησε μια δεύτερη ζωή 36 χρόνια μετά χάρη στον Γιάννη Κατσίγιαννη και το TikTok. Με διαφορά ότι πιο viral ακούστηκε αυτό το καλοκαίρι.

Εκτός του ότι ακούστηκε σε ότι πανηγύρι πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Ελλάδα, εκτός ότι έγινε η σημαία του Κατσίγιαννη, απέκτησε χιλιάδες οπαδούς, που τις τελευταίες εβδομάδες ανεβάζουν είτε τις δικές τους εκδοχές του κομματιού είτε βίντεο όπου το χορεύουν.

Και φυσικά, όπως μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει κάποιος, στα σκετσάκια ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι τα μανταλάκια. Άλλωστε, ακόμα και στις εμφανίσεις του Γιάννη Κατσίγιαννη, κόσμος πάει και του κρεμάει… μανταλάκια στο μικρόφωνο.

Ποιος είναι ο Γιάννης Κατσίγιαννης

Ο Γιάννης Κατσίγιαννης, γεννημένος στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας στις 29 Μαίου, ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής σε ηλικία 10 ετών, όταν κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού, που διεξάγεται κάθε χρόνο στα Λαγκάδια Αρκαδίας.

Το 1988 και σε ηλικία μόλις 11 ετών θα ηχογραφήσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά και θα αρχίσει πλέον την επαγγελματική του σταδιοδρομία, συμμετέχοντας στο δημοτικό συγκρότημα του αείμνηστου πατέρα του Φώτη Κατσίγιαννη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αφοσίωση το δημοτικό τραγούδι και ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά νέων τραγουδιστών.

Με την καθοδήγηση του πατέρα- δάσκαλου ο Γιάννης Κατσίγιαννης θα καταξιωθεί στο χώρο της δημοτικής μουσικής, επιλέγοντας τον απαιτητικό και δύσκολο δρόμο της μάχιμης και γνήσιας καλλιτεχνικής έκφρασης, που αυτή- για τους μυημένους στο είδος- αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται εκεί που χτυπά η καρδιά της παράδοσης. Δηλαδή στα πανηγύρια και σε κάθε άλλη μορφή κοινωνικής εκδήλωσης.

Σε ηλικία 19 ετών ξεκινά τις εμφανίσεις του στην Αθήνα, αρχής γενομένης από το ιστορικό κέντρο «Έλατος», ενώ ένα χρόνο αργότερα θα συνεργαστεί μαζί με την μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού Γιώτα Λύδια και τον κορυφαίο της νησιώτικης μουσικής Βαγγέλη Κονιτόπουλο στο κέντρο «Τα παιδιά του Ποσειδώνα», όπου την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος είχε ο γνωστός σκηνοθέτης Κώστας Φέρρης.

Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου των ετών που θα ακολουθήσουν θα εμφανιστεί διαδοχικά και σε άλλα νυχτερινά κέντρα παραδοσιακής μουσικής στην Αθήνα, όπως τα «Αγρίμια», «Το Γλυκοχάραμα», τα «Χίλια Αστέρια», συνεργαζόμενος με αξιόλογους καλλιτέχνες του είδους.