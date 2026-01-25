Σταμάτης Γονίδης: «Παιδί που ήταν σε κώμα μήνες, του τραγούδησα στο αυτί και σηκώθηκε»

Ο Σταμάτης Γονίδης δεν είναι λίγες φορές που έχει αναφερεί στην πίστη του στον Χριστό.

«Όταν του τραγούδησα, από κει που ήταν ακίνητος μήνες, ξαφνικά σηκώνεται»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» του ALPHA είπε για το τι συνέβη με ένα νεαρό παιδί, που το συνάντησε όταν ήταν άρρωστο:

«Ο Χριστός ετάφη. Δεν τον κάψανε. Πιστεύω ότι το σώμα πρέπει να ταφεί, γιατί ένα λουλούδι όταν θα ρίξεις τον καρπό ας πούμε μέσα στο χώμα, στη γη, θα φυτρώσει ένα λουλούδι.

Άμα τον κάψεις, δεν θα βγει τίποτα. Δε θα υπήρχαν άγιοι αν τους καίγανε. Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα.

Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια. Ήταν το “Χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου”» είπε ο τραγουδιστής, και συνέχισε:

«Μου είχε πει η μητέρα του ότι αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Μπορείτε να του το πείτε μήπως γίνει ένα θαύμα; Όταν του τραγούδησα, από κει που ήταν ακίνητος μήνες, ξαφνικά σηκώνεται, γυρνάει και με κοιτάζει στα μάτια».

Σταμάτης Γονίδης: Tι έχει πει ο ίδιος για τις δυνάμεις του;

Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του, ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει και πάλι ότι έχει τη δύναμη να μετακινεί αντικείμενα με τη δύναμη της πίστης του στον Θεό, μια δήλωση που οι περισσότεροι αντιμετώπισαν με αρκετή δυσπιστία.