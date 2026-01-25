Ασήμι: Πώς μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα

Τα 100 δολάρια ανά ουγγιά ξεπέρασε το ασήμι για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής και προσδοκιών για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Το μέταλλο σημείωσε άνοδο 147% πέρυσι, επίσης λόγω της ισχυρής επενδυτικής ζήτησης, των συνεχιζόμενων προκλήσεων στην κλιμάκωση της διύλισης του μετάλλου και της επίμονης έλλειψης προσφοράς στην αγορά.

Πού μπορεί όμως κανείς να αγοράσει ασήμι;

Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Η μεγαλύτερη αγορά για φυσικό ασήμι καθώς και για χρυσό είναι το Λονδίνο, όπου οι τράπεζες και οι μεσίτες χειρίζονται εντολές αγοράς και πώλησης από πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται διμερώς, εξωχρηματιστηριακά, μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ένας επενδυτής πρέπει να έχει σχέση με ένα από αυτά για να έχει πρόσβαση στην αγορά.

Η αγορά υποστηρίζεται από ράβδους χρυσού που βρίσκονται στα θησαυροφυλάκια μεγάλων τραπεζών όπως η JPMorgan και η HSBC.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, στα θησαυροφυλάκια του Λονδίνου βρισκόταν 27.818 τόνοι ασημιού.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Το ασήμι διαπραγματεύεται επίσης σε χρηματιστήρια παραγωγών. Τα μεγαλύτερα είναι το Χρηματιστήριο της Σαγκάης στην Κίνα και το COMEX του Ομίλου CME στη Νέα Υόρκη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμβόλαια στα οποία ο πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει ασήμι στον αγοραστή σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Συνήθως διαπραγματεύονται μέσω μεσίτη.

Τα περισσότερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν διακρατούνται μέχρι την παράδοση, αλλά ανταλλάσσονται με συμβόλαια μεταγενέστερης ημερομηνίας.

Αυτό επιτρέπει τόσο στον αγοραστή όσο και στον πωλητή να κερδοσκοπούν στην τιμή του ασημιού χωρίς τον κόπο της μετακίνησης και αποθήκευσης μετάλλου.

Ένα άλλο πλεονέκτημα των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ότι ο κάτοχος δεν χρειάζεται να πληρώσει το πλήρες ποσό για το ασήμι, αλλά ένα κλάσμα της αξίας του, γνωστό ως margin.

ETF’s

Τα ETF (Αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο) βρίσκονται στο ταμπλό αγορών όπως το NYSE και το LSE μαζί με μετοχές εισηγμένων εταιρειών.

Αποθηκεύουν ασήμι για τους επενδυτές τους, με κάθε μετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου να αντιπροσωπεύει μια ποσότητα ασημιού που είναι αποθηκευμένη σε ένα θησαυροφυλάκιο.

Οι μικροεπενδυτές μπορούν να διαπραγματεύονται εύκολα μετοχές σε ETF μέσω εφαρμογών όπως το Robinhood.

Εάν η ζήτηση για το ETF είναι αρκετά ισχυρή ώστε να ωθήσει την τιμή πάνω από την τιμή του υποκείμενου μετάλλου, περισσότερο ασήμι μετακινείται στο θησαυροφυλάκιο για να επιτρέψει τη δημιουργία νέων μετοχών, επαναφέροντας τις τιμές σε ευθεία γραμμή.

Το μεγαλύτερο είναι το iShares Silver Trust, το οποίο διευθύνεται από τον διαχειριστή επενδύσεων BlackRock, το οποίο περιέχει περίπου 529 εκατομμύρια ουγγιές ασημιού αξίας περίπου 52,9 δισ. δολαρίων σε τρέχουσες τιμές.

Ράβδοι και νομίσματα

Οι μικρότεροι επενδυτές μπορούν επίσης να αγοράσουν ράβδους και νομίσματα ασημιού από λιανοπωλητές σε όλο τον κόσμο.

Εταιρείες εξόρυξης ασημιού

Οι επενδυτές μπορούν επίσης να αγοράσουν μετοχές σε εταιρείες που εξορύσσουν ασήμι. Όπως και τα ETF, αυτά είναι εύκολο να διαπραγματευτούν σε πλατφόρμες όπως η Robinhood.

Οι μετοχές σε αυτές τις εταιρείες τείνουν να αυξομειώνονται με τις τιμές του ασημιού, αλλά πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως η διοίκηση, το χρέος ή η απόδοση της εταιρείας, επηρεάζουν επίσης την αξία τους.

Πηγή: ΟΤ