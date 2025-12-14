Το ασήμι «κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι σχεδιάζει η JP Morgan

Μπορεί η «λάμψη» του χρυσού να έχει επικαλύψει τα πάντα στις αγορές φέτος, αλλά οι τελευταίες κινήσεις γύρω από την αγορά του ασημιού αποκαλύπτουν έναν κόσμο γεμάτο στρατηγικές κινήσεις, τακτικές και ιστορικά ρεκόρ. Το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο παραδοσιακά θεωρείται το «αδελφάκι» του χρυσού, έχει παρουσιάσει μια εντυπωσιακή άνοδο, ξεπερνώντας ακόμα και τη Microsoft στην κεφαλαιοποίηση αγοράς και κατακτώντας την 5η θέση παγκοσμίως, την ώρα που η JPMorgan, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, κάνει ιστορικά βήματα στρατηγικής αποθήκευσης φυσικού ασημιού.

Αν και παραδοσιακά ο χρυσός κατείχε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των επενδυτών, φαίνεται ότι το ασήμι αποκτά έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και το χρηματοοικονομικό τοπίο.

Ιστορική συσσώρευση ασημιού

Όπως ανέφεραν προ ημερών οι Economic Times of India, η JPMorgan έχει αναλάβει μια πολύ τολμηρή στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός τεράστιου αποθέματος φυσικού ασημιού. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι ETI, η τράπεζα προσθέτει εκατομμύρια ουγκιές, καθιστώντας τον μεγαλύτερο κάτοχο ασημιού στον κόσμο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης την πώληση των short θέσεων, δηλαδή των συμβολαίων μελλοντικής πώλησης ασημιού, προκειμένου να ελευθερώσει κεφάλαια και να επικεντρωθεί στην αγορά φυσικού ασημιού. Η JPMorgan φαίνεται να είναι «μακροπρόθεσμα θετική» και στις δύο αγορές, το φυσικό μέταλλο και τα συμβόλαια του ασημιού, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Λευκός Οίκος πρόσφατα χαρακτήρισε το ασήμι ως στρατηγικό αγαθό, προκαλώντας φόβους για επικείμενους δασμούς

Αυτό συμβαδίζει με μια νέα παγκόσμια τάση στις αγορές, καθώς οι επενδυτές στρέφονται όλο και περισσότερο προς το φυσικό ασημί λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της ανησυχίας για τις βραχυπρόθεσμες προμήθειες. Ιδιαίτερα στην Ινδία, όπου η έλλειψη πρώτων υλών για τη διύλιση ασημιού έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων.

Η Ινδία, ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ασημιού στον κόσμο, βιώνει ήδη τον αντίκτυπο αυτής της στενότητας, με τις τιμές να ανεβαίνουν και τις προσφορές να καθυστερούν, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της JPMorgan επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια αγορά, καθώς η τράπεζα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την έλλειψη προσφοράς και να δημιουργήσει νέες δυναμικές για το μέλλον της αγοράς ασημιού. Αυτή η κίνηση της JPMorgan θυμίζει την περίοδο του 1980, όταν οι αδελφοί Hunt προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια κερδοσκοπική φούσκα στην αγορά ασημιού, προκαλώντας τεράστιες διακυμάνσεις των τιμών.

Το ασήμι παρουσιάζει μια «παραβολική» άνοδο, δηλαδή μια εξαιρετικά απότομη αύξηση στην τιμή του

Ξεπέρασε ακόμη και τη Microsoft

Από την πλευρά της αγοράς, το ασήμι έχει ξεπεράσει τη Microsoft σε κεφαλαιοποίηση αγοράς, καταλαμβάνοντας την 5η θέση, με συνολική αξία 3,631 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CNBC, ενώ η Microsoft παραμένει πίσω με 3,571 τρισ. δολάρια.

Η εντυπωσιακή άνοδος του ασημιού, υπογραμμίζει την αλλαγή στη δυναμική των παγκόσμιων αγορών και δείχνει την αυξανόμενη σημασία του ασημιού ως επενδυτικού εργαλείου, αναφέρει το CNBC, σχολιάζοντας ότι πλέον το ασήμι βρίσκεται πάνω από τα 60 δολάρια ανά ουγγιά, κάνοντας ακόμα και τους πιο έμπειρους αναλυτές να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για τις προοπτικές του πολύτιμου μετάλλου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ασήμι παρουσιάζει μια «παραβολική» άνοδο, δηλαδή μια εξαιρετικά απότομη αύξηση στην τιμή του, κάτι που έχει παρατηρηθεί μόνο σε δύο άλλες περιόδους στην ιστορία, δηλαδή στην τελευταία δεκαετία της δεκαετίας του 1970, εν μέσω πετρελαϊκής και πληθωριστικής κρίσης, και κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης το 2008.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς η άνοδος του ασημιού δεν συνοδεύεται από κατάρρευση των αγορών μετοχών ή ομολόγων, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει είτε ότι η δυναμική αυτή είναι άκρως καινοτόμα είτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί.

Η βιομηχανική χρήση του ασημιού

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η άνοδος του ασημιού καθοδηγείται κυρίως από τη βιομηχανική ζήτηση, ιδίως από τις βιομηχανίες των ηλιακών συλλεκτών, της ηλεκτρονικής και των «καθαρών» τεχνολογιών ενέργειας.

Ο τομέας της ηλιακής ενέργειας, που χρησιμοποιεί το ασήμι για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάνελ, έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να ενισχύει τη ζήτηση. Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών και υπολογιστών έχει αυξήσει τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Αντιμέτωποι με την αυξανόμενη αυτή ζήτηση και τη στενότητα προσφοράς, πολλοί επενδυτές στρέφονται στο ασήμι ως ασφαλές καταφύγιο, το οποίο προσφέρει προστασία από τον πληθωρισμό και την αποδυνάμωση των νομισμάτων.

Ο ρόλος του φόβου

Δεν είναι όμως η βιομηχανική ζήτηση που έχει οδηγήσει την άνοδο του ασημιού. Είναι ακόμη ένας συνδυασμός φόβου και απληστίας. Από το περασμένο έτος, η βιομηχανική ζήτηση για ασήμι έχει αυξηθεί σταθερά, κυρίως από τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και τα τσιπ υπολογιστών. Εάν η ιστορία μας διδάσκει κάτι, αυτό θα οδηγήσει τελικά σε επέκταση της προσφοράς (δηλαδή περισσότερη εξόρυξη).

Αλλά καθώς αυτή η επέκταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα, η προσφορά και η ζήτηση είναι αυτή τη στιγμή ασύμμετρες. Και αυτή η ασυμμετρία έχει γίνει ακόμη πιο έντονη, καθώς ο Λευκός Οίκος πρόσφατα χαρακτήρισε το ασήμι ως στρατηγικό αγαθό, προκαλώντας φόβους για επικείμενους δασμούς.

Έτσι, παρατηρείται συσσώρευση ασημιού στις ΗΠΑ. Αυτό με τη σειρά του έχει εντείνει τις ελλείψεις σε άλλες αγορές, δημιουργώντας παράξενες διαφορές τιμών μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, υπάρχουν φήμες ότι επιτήδειοι χρηματοδότες εκμεταλλεύονται αυτή τη διαφορά.

Επενδυτές επενδύουν σε πολύτιμα μέταλλα ως μια «αντιστροφή του νομίσματος»

Η μανία των retails

Υπάρχει επίσης ένας τρίτος παράγοντας πίσω από την έκρηξη των τιμών του ασημιού. Η μανία των λιανικών επενδυτών, όπως ανέφερε αυτή την εβδομάδα η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Ιδιαίτερα, η αίσθηση του «FOMO» (Fear of Missing Out — φόβος της απώλειας) προτρέπει τους επενδυτές να στοιχηματίσουν σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με το χρυσό ή τα κρυπτονομίσματα.

Και καθώς οι τιμές αυτών των assets εκτοξεύονται, φαίνεται ότι κάποιοι επενδυτές στρέφονται τώρα και στο ασήμι, καθώς συνειδητοποιούν ότι το ασήμι έχει πραγματική χρησιμότητα, σε αντίθεση με πολλά άλλα κερδοσκοπικά assets. Αυτό το καθιστά διπλά ελκυστικό. Το ασήμι, λοιπόν, είναι το νέο χρυσάφι.

Ο φόβος του πληθωρισμού

Τέλος, υπάρχει και ο φόβος του πληθωρισμού. Με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να έχει μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές φέτος, παρά το ότι ο πληθωρισμός ξεπερνά τον στόχο του 2%, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την «δημοσιονομική κυριαρχία», δηλαδή την πιθανότητα να αναγκάσουν οι κυβερνήσεις τις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη η εξυπηρέτηση του αυξανόμενου χρέους τους.

«Όλα είναι πληθωριστικά», προειδοποίησε ο Steven Blitz, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην TD Lombard, σε email προς τους πελάτες του αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας ότι, εκτός από τις μειώσεις επιτοκίων, η Fed υποσχέθηκε αυτή την εβδομάδα να ξεκινήσει ξανά τις αγορές ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου.

Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων στις ΗΠΑ και αλλού για το 2025, ενώ οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες μειώνονται. «Αυτό το μοτίβο αύξησης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο όταν εξετάζουμε τις ιστορικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κύκλων μειώσεων της Fed», σημειώνει ο Torsten Sløk, επικεφαλής οικονομολόγος στην Apollo.

Αυτό οδηγεί κάποιους επενδυτές να επενδύσουν σε πολύτιμα μέταλλα ως μια «αντιστροφή του νομίσματος», δηλαδή ως κάλυψη από τον κίνδυνο που διατρέχουν οι νομισματικές μονάδες λόγω πληθωρισμού ή ακόμη και χρεοκοπίας.

Είναι το ασήμι ο νέος χρυσός;

Σε ξεχωριστή ανάλυσή τους, οι Financial Times υπενθύμισαν ένα γεγονός που λίγοι είχαν λάβει σοβαρά υπόψιν τους. Πριν από μερικούς μήνες, το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας πήρε μια αξιοσημείωτη απόφαση. Ακύρωσε την προγραμματισμένη έκδοση των Χριστουγεννιάτικων ασημένιων νομισμάτων «Τρεις Μάγοι», καθώς και ενός δεύτερου ασημένιου νομίσματος.

Ο λόγος; Η τιμή του ασημιού είχε εκτοξευτεί τον Οκτώβριο στα 53 δολάρια ανά ουγκιά, επίπεδο όπου «η υλική αξία των ασημένιων νομισμάτων των 20 και 25 ευρώ ξεπερνά σημαντικά την ονομαστική τους αξία», όπως εξήγησε το υπουργείο Οικονομικών. Με απλά λόγια… η έκδοση αυτών των νομισμάτων δεν είχε πλέον οικονομικό νόημα.

Από τότε, η τιμή του ασημιού συνέχισε την ανιούσα, ξεπερνώντας τα 60 δολάρια ουγκιά, σχεδόν διπλάσια από την τιμή του πριν από έναν χρόνο, μετά από τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Αυτή η άνοδος ξεπερνά άνετα τη φετινή αύξηση σχεδόν 60% στην τιμή του χρυσού, παρά το γεγονός ότι είναι ο χρυσός που έχει τραβήξει την προσοχή των αγορών.

Ο συνδυασμός φόβου, απληστίας και εξωτερικών παραγόντων εντείνουν την αβεβαιότητα. Ενώ το ασήμι έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να προσφέρει κερδοφορία, παραμένει ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο asset, και η ιστορία έχει δείξει ότι οι αγορές του ασημιού μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθείς. Ωστόσο, προς το παρόν, ο φόβος και η απληστία συνεχίζουν να ενδυναμώνουν την ανοδική πορεία του.

Πηγή: ΟΤ