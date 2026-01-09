newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 09 Ιανουαρίου 2026 | 00:45

Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Το φετινό «παράθυρο» του rebalancing θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 15 Ιανουαρίου, με τη διαδικασία να εκτείνεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Ένα δύσκολο πενθήμερο θα έχουν τα μέταλλα στις παγκόσμιες αγορές από αύριο, 9 Ιανουαρίου, καθώς θα λάβει χώρα η αναδιάρθρωση (rebalancing) του δείκτη BCOM.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank, αρνητικά αναμένεται να επηρεαστούν ο χρυσός και το ασήμι, ενώ στις πρώτες ύλες εκτιμάται ότι θα δεχθεί πιέσεις και το αλουμίνιο. Στον αντίποδα θετικά αναμένεται να επηρεαστούν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο καφές.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, το φετινό «παράθυρο» του rebalancing θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 15 Ιανουαρίου, με τη διαδικασία να εκτείνεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Η επίδραση θα εξαρτηθεί από το open interest του πρώτου πιο διαπραγματεύσιμου συμβολαίου όσο και του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών 30 ημερών.

μέταλλα

Για το χρυσό, η μείωση της στάθμισης κατά 5,5% στον δείκτη συνεπάγεται πωλήσεις περίπου 6 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 1,4 εκατ. ουγγιές. Με βάση την ιστορική ευαισθησία των ETF, η Deutsche Bank εκτιμά ότι αυτή η ροή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της τιμής του χρυσού κατά 1,5% έως 1,8%, ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το ιστορικό προηγούμενων αναδιαρθρώσεων δεν είναι ομοιόμορφο, καθώς το 2025 η μείωση της στάθμισης του χρυσού συνέπεσε τελικά με άνοδο της τιμής του.

Στο ασήμι, η αναδιάρθρωση κατά 5,7% μεταφράζεται σε πωλήσεις περίπου 6,1 δισ. δολαρίων ή 80 εκατ. ουγγιές. Η Deutsche Bank αναγνωρίζει ότι η εκτίμηση της επίδρασης στις τιμές ενέχει υψηλή αβεβαιότητα, καθώς τα ιστορικά παραδείγματα δείχνουν μεγάλη διακύμανση. Ενδεικτικά, το 2021, αντίστοιχες ροές σε ETF οδήγησαν σε διακύμανση τιμών έως και 21%, ενώ πιο συντηρητικές προσεγγίσεις υποδεικνύουν πιθανή πτώση 2,2% έως 2,6%, με βάση τη συσχέτιση του ασημιού με το χρυσό.

Τέλος, η τράπεζα επισημαίνει ότι η ευρέως προεξοφλημένη φύση του rebalancing ενδέχεται να έχει ήδη απορροφήσει μέρος της πίεσης στις τιμές. Από τα υψηλά στα χαμηλά της εβδομάδας, ο χρυσός και το ασήμι έχουν ήδη καταγράψει ενδοσυνεδριακές κινήσεις που κινούνται κοντά στις εκτιμήσεις της Deutsche Bank. Εφόσον οι επενδυτές έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων και καλύψουν θέσεις καθώς υλοποιείται το rebalancing του BCOM, η τελική επίδραση στις τιμές ενδέχεται να αποδειχθεί πιο ήπια από ό,τι υποδηλώνουν τα θεωρητικά μοντέλα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Πετρέλαιο
ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ
Κόσμος 09.01.26

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Πράκτορας της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. - CBP φέρεται να άνοιξε πυρ και χτύπησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα στο Πόρτλαντ. Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια – Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο [βίντεο]
Κόσμος 09.01.26

Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο

Οι συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ διαδηλωτών και σωμάτων ασφαλείας δεν λένε να κοπάσουν με νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο μεριές. Οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν ρόλο αστυνόμευσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη
Νέες απειλές 08.01.26

Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη

Ο πράκτορας, που κατονομάστηκε ως Τζόναθαν Ρος, είχε εμπλακεί σε άλλο περιστατικό με αυτοκίνητο πριν από έξι μήνες. Πρώην στελέχη της ICE λένε ότι ο θάνατος της Γκουντ «επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κόσμος 08.01.26

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας πρότεινε απευθείας συνομιλίες της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026

Οι χρήστες του TikTok θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε στιγμιότυπα αγώνων και σε βίντεο από τα παρασκήνια. Ακόμη, σε συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και σε ηχογραφήσεις από κάμερα θώρακος διαιτητή

Βάιος Μπαλάφας
Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Ελλάδα 08.01.26

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)

Βαλβέρδε και Ροντρίγκο «ζωγράφισαν» για τη Ρεάλ που νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ όπου την περίμενε ήδη η Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 08.01.26

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Από καθαρή τύχη οι ΗΠΑ δεν έχασαν ελικόπτερο ή στρατιώτες στην επιχείρηση απαγωγής του προεδρικού ζεύγους στη Βενεζουέλα. Της επίθεσης των βομβαρδιστικών προηγήθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Σύνταξη
Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς στο Ιράν - Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Σύνταξη
Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Σύνταξη
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Σύνταξη
«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style
Λίστα 08.01.26

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες κατακτά το στέμμα της πιο σπάταλης γαλαζοαίμαστης με κάθε νέο της ρούχο να κοστίζει κατά μέσο όρο 3.473 ευρώ γράφει η έκθεση της UFO No More

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο