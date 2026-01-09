Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Ένα δύσκολο πενθήμερο θα έχουν τα μέταλλα στις παγκόσμιες αγορές από αύριο, 9 Ιανουαρίου, καθώς θα λάβει χώρα η αναδιάρθρωση (rebalancing) του δείκτη BCOM.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank, αρνητικά αναμένεται να επηρεαστούν ο χρυσός και το ασήμι, ενώ στις πρώτες ύλες εκτιμάται ότι θα δεχθεί πιέσεις και το αλουμίνιο. Στον αντίποδα θετικά αναμένεται να επηρεαστούν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο καφές.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, το φετινό «παράθυρο» του rebalancing θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 15 Ιανουαρίου, με τη διαδικασία να εκτείνεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Η επίδραση θα εξαρτηθεί από το open interest του πρώτου πιο διαπραγματεύσιμου συμβολαίου όσο και του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών 30 ημερών.

Για το χρυσό, η μείωση της στάθμισης κατά 5,5% στον δείκτη συνεπάγεται πωλήσεις περίπου 6 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 1,4 εκατ. ουγγιές. Με βάση την ιστορική ευαισθησία των ETF, η Deutsche Bank εκτιμά ότι αυτή η ροή θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της τιμής του χρυσού κατά 1,5% έως 1,8%, ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το ιστορικό προηγούμενων αναδιαρθρώσεων δεν είναι ομοιόμορφο, καθώς το 2025 η μείωση της στάθμισης του χρυσού συνέπεσε τελικά με άνοδο της τιμής του.

Στο ασήμι, η αναδιάρθρωση κατά 5,7% μεταφράζεται σε πωλήσεις περίπου 6,1 δισ. δολαρίων ή 80 εκατ. ουγγιές. Η Deutsche Bank αναγνωρίζει ότι η εκτίμηση της επίδρασης στις τιμές ενέχει υψηλή αβεβαιότητα, καθώς τα ιστορικά παραδείγματα δείχνουν μεγάλη διακύμανση. Ενδεικτικά, το 2021, αντίστοιχες ροές σε ETF οδήγησαν σε διακύμανση τιμών έως και 21%, ενώ πιο συντηρητικές προσεγγίσεις υποδεικνύουν πιθανή πτώση 2,2% έως 2,6%, με βάση τη συσχέτιση του ασημιού με το χρυσό.

Τέλος, η τράπεζα επισημαίνει ότι η ευρέως προεξοφλημένη φύση του rebalancing ενδέχεται να έχει ήδη απορροφήσει μέρος της πίεσης στις τιμές. Από τα υψηλά στα χαμηλά της εβδομάδας, ο χρυσός και το ασήμι έχουν ήδη καταγράψει ενδοσυνεδριακές κινήσεις που κινούνται κοντά στις εκτιμήσεις της Deutsche Bank. Εφόσον οι επενδυτές έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων και καλύψουν θέσεις καθώς υλοποιείται το rebalancing του BCOM, η τελική επίδραση στις τιμές ενδέχεται να αποδειχθεί πιο ήπια από ό,τι υποδηλώνουν τα θεωρητικά μοντέλα.

