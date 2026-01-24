Τραγικό τέλος είχε το θρίλερ της εξαφάνισης του Ρώσου αθλητή, που αγνοούνταν από τον Αύγουστο κατά τη διάρκεια του ετήσιου αγώνα κολύμβησης στα Στενά του Βοσπόρου, στην Κωνσταντινούπολη, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού προξενείου, βρέθηκε η σορός του.

«Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη με λύπη αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, η σορός που βρέθηκε στις 20 Ιανουαρίου ανήκει στον Ρώσο κολυμβητή Νικολάι Σβέτσνικοφ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Ο 29χρονος επαγγελματίας προπονητής κολύμβησης είχε συμμετάσχει στον αγώνα κολύμβησης τεσσάρων μιλίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, στις 24 Αυγούστου, μαζί με περισσότερους από 2.800 αθλητές από 81 χώρες.

Ο κολυμβητής εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ωστόσο, η Τουρκική Ολυμπιακή Επιτροπή, που διοργάνωσε την εκδήλωση, ανακοίνωσε αργότερα ότι ο κολυμβητής «εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα». Σύμφωνα με το RIA Novosti, η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή μόνο λίγες ώρες μετά το πέρας της διοργάνωσης.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα, ωστόσο δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού.

Παρά τις πολυήμερες έρευνες της ακτοφυλακής και της ναυτικής αστυνομίας, η σορός του δεν είχε εντοπιστεί.

Εντοπίστηκε η σορός του στον Βόσπορο

Το πρωί της Τρίτης, ωστόσο, η αστυνομία βρήκε το πτώμα ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Κουρουτσεσμέ, στον δήμο Μπεσίκτας, σε μικρή απόσταση από το σημείο τερματισμού του αγώνα.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, ενώ οι εξετάσεις DNA, που πραγματοποιήθηκαν με δείγματα από τους γονείς του αθλητή, επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον αγνοούμενο κολυμβητή.

Οι τουρκικές αρχές αναμένεται να παραδώσουν τη σορό στην οικογένειά του

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, η οποία είχε ξεκινήσει έρευνα για την εξαφάνισή του, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η σορός βρέθηκε χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια. Διαπιστώθηκε επίσης ότι φορούσε μαγιό, στοιχείο που ενίσχυσε την ταυτοποίησή της. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, οι τουρκικές αρχές αναμένεται να παραδώσουν τη σορό στην οικογένειά του.

Ο Alperen Çakmak, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του Σβέτσνικοφ, δήλωσε στο RIA Novosti ότι αναμένει η συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα να προχωρήσει άμεσα.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να εντοπίσουμε όσους εμπλέκονται και φέρουν ευθύνη λόγω αμέλειας στην οργάνωση της εκδήλωσης», δήλωσε. «Παράλληλα, υπάρχει ξεχωριστή νομική διαδικασία για αποζημίωση, την οποία θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από τους διοργανωτές».

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου αγώνα, το Στενό του Βοσπόρου, μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, κλείνει προσωρινά για τη ναυσιπλοΐα. Οι κολυμβητές εισέρχονται στο νερό από την Κανλίτσα, στην ασιατική πλευρά, και κατευθύνονται προς το Κουρουτσεσμέ, στην ευρωπαϊκή πλευρά.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα, οι συμμετέχοντες έχουν χρονικό όριο δύο ωρών για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή, ενώ η τουρκική ακτοφυλακή παραλαμβάνει όσους δεν καταφέρουν να τερματίσουν εντός αυτού του χρόνου.

Ορισμένοι συμμετέχοντες έχουν επικρίνει τη διοργάνωση, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή επιτήρηση και έλλειψη επαρκών σκαφών διάσωσης κατά μήκος της διαδρομής, όπως ανέφεραν οι Moscow Times.

Οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό.