Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν χθες Παρασκευή ταχύπλοο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας δύο επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική – U.S. Southern Command ή SOUTHCOM (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε» από την επίθεση, αναφέρει η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες τέτοιους βομβαρδισμούς στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, στους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους — κατά τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον — περισσότεροι από 100 άνθρωποι, χωρίς να παρουσιαστεί ποτέ απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

«Εξωδικαστική δολοφονία»

Ειδικοί και τα Ηνωμένα Εθνη αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών. Ο ΟΗΕ έχει ασκήσει δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό, με τον ύπατο αρμοστή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, να ζητάει έρευνα, χαρακτηρίζοντας αυτές τις επιθέσεις απαράδεκτες, καθώς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος του Φόλκερ Τουρκ, έχει δηλώσει ότι «Αυτές οι επιθέσεις και το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος τους είναι απαράδεκτα. Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν τέτοιες επιθέσεις και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την εξωδικαστική δολοφονία ανθρώπων σε αυτά τα σκάφη».