Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό
Αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος στον ημιτελικό με την Ουγγαρία κι έτσι η Εθνική ομάδα πόλο θα παραταχθεί κανονικά με τον προπονητή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Ιταλία.
- ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
- Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
- Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ουγγαρία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, χάνοντας με 15-12, κι έτσι θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλία την Κυριακή (25/1, 18:00) στο πλαίσιο του μικρού τελικού της διοργάνωσης όπου θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση.
Όλα αυτά θα γίνουν με τον Θοδωρή Βλάχο να είναι κανονικά στον πάγκο της «γαλανόλευκης», παρά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί, ύστερα από δύο κίτρινες, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού για διαμαρτυρία προς τους διαιτητές.
Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα η αρμόδια επιτροπή είδε το βίντεο και αποφάσισε ότι ο Έλληνας τεχνικός είχε δίκιο για τη διαμαρτυρία του και την αναζήτηση διευκρίνισης για το challenge (η στιγμή που δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη), με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η ποινή της κόκκινης κάρτας.
- Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο (pic)
- LIVE: Κόμο – Τορίνο
- Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
- Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
- Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
- LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
- Ρήξη αχιλλείου ο Μαρίνκοβιτς της Παρτιζάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις