Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ουγγαρία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, χάνοντας με 15-12, κι έτσι θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλία την Κυριακή (25/1, 18:00) στο πλαίσιο του μικρού τελικού της διοργάνωσης όπου θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Όλα αυτά θα γίνουν με τον Θοδωρή Βλάχο να είναι κανονικά στον πάγκο της «γαλανόλευκης», παρά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί, ύστερα από δύο κίτρινες, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού για διαμαρτυρία προς τους διαιτητές.

Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα η αρμόδια επιτροπή είδε το βίντεο και αποφάσισε ότι ο Έλληνας τεχνικός είχε δίκιο για τη διαμαρτυρία του και την αναζήτηση διευκρίνισης για το challenge (η στιγμή που δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη), με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η ποινή της κόκκινης κάρτας.