Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/1): Φουλ «δράση» με Ολυμπιακό και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η δράση στο ποδόσφαιρο αλλά και τα υπόλοιπα σπορ συνεχίζεται και το Σάββατο (24/1) με αγώνες της Super League, της Super League 2 και των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Το εγχώριο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται φυσικά στο ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο στις 17:00, αλλά και στο Αστέρας – ΑΕΚ στις 19:30. Το πρόγραμμα της Super League ολοκληρώνεται στις 20:00 με το ΑΕΛ – Πανσερραϊκός.

Στην Αγγλία, η Λίβερπουλ παίζει εκτός έδρας με τη Μπόρνμουθ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Γουλβς. Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βιγιαρεάλ, ενώ στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Άουγκσμπουργκ. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις έχει το πρόγραμμα και στο ιταλικό και το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (24/1):

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο SS10 La Breole Bellafaire 1

10:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο SS11 Vaumeilh Claret 2

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ / Α1 Basketball League Γυναικών

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ / Ποδόσφαιρο Γυναικών

14:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ / Premier League 2025/26

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Τσάρλτον / Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οσασούνα / La Liga 2025/26

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Τορίνο / Serie A 2025-26

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Ηρακλής / Basket League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Άρης Betsson / Basket League

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Λειψία / Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 6HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ / Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης / Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 4HD Μάιντς – Βόλφσμπουργκ / Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ / Bundesliga 2025/26

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς / Premier League 2025/26

17:00 Novasports Start Φούλαμ – Μπράιτον / Premier League 2025/26

17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Τότεναμ / Premier League 2025/26

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Βόλος / Super League 2025-26

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Χαλ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Εσπανιόλ / La Liga 2025/26

17:30 Novasports Extra 2 Άγιαξ – Φόλενταμ / Eredivisie 2025/26

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα / Basket League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΠΑΟΚ / Basket League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φιορεντίνα – Κάλιαρι / Serie A 2025-26

19:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ / Premier League 2025/26

19:30 Novasports Prime Asteras AKTOR – ΑΕΚ / Super League 2025-26

19:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ / Bundesliga 2025/26

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μπιλμπάο / La Liga 2025/26

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Νέομ – Αλ Αχλί / Roshn Saudi League 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέογκαν – Ρεάλ Μαδρίτης / ACB Liga Endesa 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρούκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας / Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Πανσερραϊκός Super League 2025-26

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ / Α1 Γυναικών Volley League

21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Μπρέντα / Eredivisie 2025/26

21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Ντινάμο Δρέσδης / Bundesliga 2 2025/26

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Λάτσιο / Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης / La Liga 2025/26

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς / NBA