Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας της στην Ευρώπη και τη «μάχη» των «16» του EuroCup με την Εστουδιάντες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού στρέφει εξ’ ολοκλήρου την προσοχή της στο πρωτάθλημα.

Το Σάββατο (24/1) το μεσημέρι, στις 15:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν την Ανόρθωση Βόλου, την οποία υποδέχονται στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Α1.

Δηλώσεις:

Ευγενία Κολλάτου: «Ο αποκλεισμός από το EuroCup μας στενοχώρησε, γιατί ήταν ένας στόχος που θέλαμε πολύ. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε χρόνο να μείνουμε σε αυτό. Αύριο, έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά εμείς οφείλουμε να δείξουμε σοβαρότητα, συγκέντρωση και σεβασμό στον αντίπαλο, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να πάρουμε τη νίκη».