Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου για τη 15η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.
- Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της
- Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
- Στις φλόγες οι δύο τελευταίοι όροφοι πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη - Φόβοι για θύματα
Μετά την ολοκλήρωση της πορείας της στην Ευρώπη και τη «μάχη» των «16» του EuroCup με την Εστουδιάντες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού στρέφει εξ’ ολοκλήρου την προσοχή της στο πρωτάθλημα.
Το Σάββατο (24/1) το μεσημέρι, στις 15:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν την Ανόρθωση Βόλου, την οποία υποδέχονται στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Α1.
Δηλώσεις:
Ευγενία Κολλάτου: «Ο αποκλεισμός από το EuroCup μας στενοχώρησε, γιατί ήταν ένας στόχος που θέλαμε πολύ. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε χρόνο να μείνουμε σε αυτό. Αύριο, έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά εμείς οφείλουμε να δείξουμε σοβαρότητα, συγκέντρωση και σεβασμό στον αντίπαλο, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να πάρουμε τη νίκη».
- Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
- Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
- LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
- Ρήξη αχιλλείου ο Μαρίνκοβιτς της Παρτιζάν
- Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
- Ολοταχώς για sold out και το Ολυμπιακός – Βόλος
- Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο – Για πάντα στις καρδιές μας»
- Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εκτός γηπέδων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις