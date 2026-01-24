Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης

Μετά το ταξίδι στην Κρήτη και το ματς των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Το Σάββατο (24/1) στις 15:00 (MEGA News), οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν τον Αρη, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Volley League.

Δηλώσεις:

Ιφιγένεια Σαμπάτη: «Μετά το ματς Κυπέλλου, επιστρέφουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αρης είναι ανανεωμένος σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Εμείς, θέλουμε να μπούμε συγκεντρωμένες στο παιχνίδι, ώστε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα για την συνέχεια στο πρωτάθλημα».