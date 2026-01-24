«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left

Ανεπαρκή χαρακτηρίζει η Κομισιόν την πρόοδο στο παρόν στάδιο, στο σχέδιο δράσης των 346 σημείων που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών έχει εκπονήσει με συγκεκριμένα ορόσημα για τις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Στην απάντησή του επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στην ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και της Left, Έλενα Κουντουρά και Κώστα Αρβανίτη, αναφέρεται ότι «τον Δεκέμβριο του 2025 η Επιτροπή αναγνώρισε μεν τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ωστόσο, στο παρόν στάδιο, θεωρεί ότι η πρόοδος ήταν ανεπαρκής», με αποτέλεσμα να έχουν εκκινήσει από τον Δεκέμβριο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της χώρας μας.

Xαρακτηριστικά υπογραμμίζεται ότι «αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να καταρτίσει και να δημοσιεύσει διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, επειδή δεν εφάρμοσε την τεχνολογία αναγνώρισης αεροσκαφών (εγκατάσταση ραντάρ)».

«Ποιος εγγυάται την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα;»

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, η Έλενα Κουντουρά και ο Κώστας Αρβανίτης ζητούσαν απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης της ελληνικής κυβέρνησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, την τήρησή του στην πράξη, καθώς και το ποιος εγγυάται την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι την πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 η Έλενα Κουντουρά κατέθεσε άλλη μία ερώτηση, στην οποία αναμένεται ξεχωριστά να απαντήσει η Κομισιόν, που αφορά την άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης η Κομισιόν έχει κληθεί να απαντήσει γραπτώς και στην κατεπείγουσα ερώτηση που η Έλενα Κουντουρά κατέθεσε στις 12 Ιανουαρίου 2026, αμέσως μετά το σοβαρό περιστατικό του μπλακάουτ των ραδιοεπικοινωνιών στον ελληνικό εναέριο χώρο, FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου.