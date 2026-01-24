newspaper
«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left
Πολιτική Γραμματεία 24 Ιανουαρίου 2026, 16:40

«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left

Έχουν εκκινήσει από τον Δεκέμβριο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδος λόγω της ανεπαρκής προόδου στο σχέδιο δράσης των 346 σημείων του υπουργείου Μεταφορών, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Spotlight

Ανεπαρκή χαρακτηρίζει η Κομισιόν την πρόοδο στο παρόν στάδιο, στο σχέδιο δράσης των 346 σημείων που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών έχει εκπονήσει με συγκεκριμένα ορόσημα για τις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Στην απάντησή του επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στην ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και της Left, Έλενα Κουντουρά και Κώστα Αρβανίτη, αναφέρεται ότι «τον Δεκέμβριο του 2025 η Επιτροπή αναγνώρισε μεν τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ωστόσο, στο παρόν στάδιο, θεωρεί ότι η πρόοδος ήταν ανεπαρκής», με αποτέλεσμα να έχουν εκκινήσει από τον Δεκέμβριο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της χώρας μας.

Xαρακτηριστικά υπογραμμίζεται ότι «αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να καταρτίσει και να δημοσιεύσει διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, επειδή δεν εφάρμοσε την τεχνολογία αναγνώρισης αεροσκαφών (εγκατάσταση ραντάρ)».

«Ποιος εγγυάται την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα;»

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, η Έλενα Κουντουρά και ο Κώστας Αρβανίτης ζητούσαν απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης της ελληνικής κυβέρνησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, την τήρησή του στην πράξη, καθώς και το ποιος εγγυάται την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι την πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 η Έλενα Κουντουρά κατέθεσε άλλη μία ερώτηση, στην οποία αναμένεται ξεχωριστά να απαντήσει η Κομισιόν, που αφορά την άμεση ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης η Κομισιόν έχει κληθεί να απαντήσει γραπτώς και στην κατεπείγουσα ερώτηση που η Έλενα Κουντουρά κατέθεσε στις 12 Ιανουαρίου 2026, αμέσως μετά το σοβαρό περιστατικό του μπλακάουτ των ραδιοεπικοινωνιών στον ελληνικό εναέριο χώρο, FIR Αθηνών στις αρχές Ιανουαρίου.

Business
Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Business
Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
24.01.26

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 24.01.26

Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Η Αριστερά δεν πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση αναδίπλωσης. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα», επισήμανε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, εκτίμησε ότι το κυβερνών κόμμα θα έχει μεγάλα προβλήματα σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά - Χαρακτήρισε σκοταδιστική την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σύνταξη
Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
24.01.26

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη
23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ για τη 19η αγωνιστική της Βundesliga.

Σύνταξη
Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό
Πόλο 24.01.26

Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό

Αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος στον ημιτελικό με την Ουγγαρία κι έτσι η Εθνική ομάδα πόλο θα παραταχθεί κανονικά με τον προπονητή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Ιταλία.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Τορίνο
Serie A 24.01.26

LIVE: Κόμο – Τορίνο

LIVE: Κόμο – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
Ελλάδα 24.01.26

Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
24.01.26

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»
24.01.26

Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»

Το παράξενο μανιτάρι που μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετάται, βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά προκαλεί στους ανθρώπους ακριβώς τα ίδια οράματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
24.01.26

ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)

Περισσότεροι από 235 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με ισχυρές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -29°C, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
Μπάσκετ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου για τη 15η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
Βόλεϊ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 15:00 μέσω Live Streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Κόσμος 24.01.26

Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
Premier League 24.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 24.01.26

Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Η Αριστερά δεν πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση αναδίπλωσης. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα», επισήμανε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, εκτίμησε ότι το κυβερνών κόμμα θα έχει μεγάλα προβλήματα σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά - Χαρακτήρισε σκοταδιστική την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σύνταξη
