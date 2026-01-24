Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων

Διαδικασίες από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων μπορεί να επιταχύνει στον κινηματογράφο η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), τη στιγμή που η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της ανθρώπινης δημιουργίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες πραγματικότητες που δημιουργεί στο σινεμά ήταν η κυρίαρχη θεματική σε μια σειρά εκδηλώσεων της κινηματογραφικής διοργάνωσης «When East Meets West», που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συναντήσεις κατάρτισης και δικτύωσης για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου στην Ευρώπη, και διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τεργέστης.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής του Film Office Κεντρικής Μακεδονίας στη διοργάνωση και με αφορμή τις θεματικές της ενότητες, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι με την παρουσία της ΑΙ στον χώρο της τέχνης, «γίνονται ασαφή και δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στο τι είναι τεχνητό και επίπλαστο και τι αυθεντικό, υπαρκτό». Διευκρινίζει δε, ότι «τα εργαλεία του ΑΙ είναι προγραμματισμένα να αναλύουν δεδομένα και να μιμούνται μοτίβα, απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα των χρηστών».

Από την άλλη πλευρά τονίζει πως «το ΑΙ δεν έχει κριτική σκέψη και συναισθηματική νοημοσύνη, ακόμη και αν μας ξεγελά ότι διαθέτει. Δεν βιώνει την πραγματικότητα. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να φαίνεται ότι αναπαράγει συναισθήματα, αλλά δεν τα νιώθει ούτε τα κατανοεί».

Η δύναμη του κινηματογράφου

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη, «στα συναισθήματα έγκειται η δύναμη του κινηματογράφου, που εμπνέεται από τα ανθρώπινα βιώματα: τον φόβο, τον πόνο, τον έρωτα, την απώλεια, την ελπίδα, την αγάπη. Γι’ αυτό οι άνθρωποι της τέχνης, οι άνθρωποι του κινηματογράφου, με τη δύναμη της αφήγησης ιστοριών, δεν πρέπει να επιτρέψουν στο ΑΙ να υποκαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα».

Συμπληρώνει πως «ο δικός μας ρόλος, θεσμικά, είναι να παρακολουθούμε, στον βαθμό που μας αναλογεί, τις εξελίξεις και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην τέχνη, χωρίς να υπονομεύεται ο άνθρωπος και η καλλιτεχνική ελευθερία. Διοργανώσεις, όπως το When East Meets West, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, γιατί ανοίγουν τη συζήτηση, παρουσιάζουν καλές πρακτικές, συνεισφέρουν στην ανταλλαγή εμπειριών και βοηθούν όλους τους εμπλεκόμενους να προσεγγίσουν κρίσιμα ζητήματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, με υπευθυνότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη δημιουργία».

Άλλωστε, το θέμα της φετινής διοργάνωσης διοργάνωσης είναι «η πραγματικότητα σε μετάβαση: Ενδυναμώνοντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα στην εποχή του ΑΙ» (Reality in transition: Strengthening Human Creativity in the ageof AI) και φέρνει στο φως τη δημόσια συζήτηση και τους προβληματισμούς για τις δυνατότητες, τις προκλήσεις, τις δεσμεύσεις και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, που έχει διεισδύσει σε όλες τις μορφές τέχνης και, φυσικά, και στον κινηματογράφο.

Η συμμετοχή του Film Office της Περιφέρειας στη διοργάνωση

Η κ. Χατζηβασιλείου αναφέρει ότι η συμμετοχή του Film Office της Περιφέρειας στη διοργάνωση προσφέρει επικαιροποιημένη ενημέρωση και γνώση για όλο το φάσμα της υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ευρώπη -από τη δημιουργική ιδέα και τη χρηματοδότηση μέχρι τη διανομή μιας ταινίας. Ταυτόχρονα, φέρνει την Περιφέρεια σε επαφή με τις πιο σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις, και προσφέρει δικτύωση με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς, οργανισμούς και επαγγελματίες του κλάδου.

«Δεν είναι τυχαίο ότι από την Τεργέστη ξεκίνησαν μερικές από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει στην Περιφέρειά μας: Θα αναφερθώ στην πιο πρόσφατη, το κινηματογραφικό εργαστήρι EAVE Producers Workshop που φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη το περασμένο φθινόπωρο, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και άλλων μεγάλων θεσμικών φορέων (ΕΚΚΟΜΕΔ, ΕΡΤ κά). Το εργαστήρι διοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) και τον ΣΑΠΟΕ (Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων), σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την Αγορά του Φεστιβάλ. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία εργαστήρια κατάρτισης νέων παραγωγών, το οποίο σύστησε την περιοχή μας σε περισσότερους από 150 παραγωγούς, καταξιωμένους και νεότερους, από 35 χώρες της Ευρώπης. Η επιτυχημένη φιλοξενία ενός τέτοιου θεσμού στην περιοχή μας απέδειξε ότι η Κεντρική Μακεδονία μπορεί όχι μόνο να υποστηρίξει αποτελεσματικά κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και να φιλοξενήσει σημαντικές κινηματογραφικές διοργανώσεις. Η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας συνάντησης είναι μεγάλη, όχι μόνο για τον οπτικοακουστικό κλάδο, αλλά και ευρύτερα για την τοπική οικονομία και τον κινηματογραφικό τουρισμό», προσθέτει.

Προσωπικές ιστορίες και εκστρατείες κοινωνικού αντίκτυπου

Κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής διοργάνωσης «When Ease Meets West», ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της αφήγησης καθώς, σύμφωνα με την κ. Χατζηβασιλείου, ξεπερνά τα όρια των θεατών μιας κινηματογραφικής αίθουσας και μπορεί να επεκτείνει την ιστορία μιας ταινίας, ώστε να μεταφέρει τα μηνύματά της μέσα από εκστρατείες κοινωνικού αντίκτυπου σε ευρύτερα κοινά και σε βάθος χρόνου προς όφελος της κοινωνίας.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμαντί «Από τι είμαστε φτιαγμένοι», μιας ταινίας με θέμα τον έρωτα και την αναπηρία, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με την επικοινωνιακή υποστήριξη του Film Office.

«Τέτοιες πρωτοβουλίες δυναμώνουν τα κοινωνικά μηνύματα μιας ταινίας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες προβολές και νέους θεατές», σχολιάζει η αντιπεριφερειάρχης.

Η ίδια δηλώνει ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εργάζεται μεθοδικά και συστηματικά, ώστε οι δράσεις της για τον οπτικοακουστικό κλάδο να έχουν, όχι μόνο παραγωγική, αλλά και κοινωνική αξία. Γνωστοποιεί, τέλος, ότι «σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει το πρώτο ευρωπαϊκό έργο της Περιφέρειας στον οπτικοακουστικό τομέα, το έργο Green Skills for film and audiovisual production (Green SCAP), που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+».

Είναι μια σύμπραξη ανάμεσα σε τρεις Περιφέρειες από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και περιλαμβάνει σεμινάρια κατάρτισης για 12 διαχειριστές βιωσιμότητας, προκειμένου να εκπαιδευτούν και να εφαρμόσουν «πράσινες» πρακτικές στο πεδίο του κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα, όπου από ελληνικής πλευράς συμπράττουν το Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ και το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας, θα ξεκινήσει στην Ιταλία και σύντομα θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, που θα φιλοξενήσει το δεύτερο δια ζώσης εργαστήριο κατάρτισης την άνοιξη στη Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη της Αγοράς του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.