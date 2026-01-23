Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)

Ο τεχνικός της Εθνικής πόλο, Θοδωρής Βλάχος παραχώρησε δηλώσεις μετά την ήττα της Ελλάδας από την Ουγγαρία με 12-15 και τον αποκλεισμό από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, αποδίδοντας την στο κακό αμυντικά παιχνίδι της Ελλάδας.

Παράλληλα, ο Βλάχος έδωσε το σύνθημα ανασύνταξης και τόνισε ότι η Εθνική θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή (25/1) ώστε να διεκδικήσει την πρώτη της διάκριση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Θοδωρής Βλάχος

«Μπορεί να φάνηκε ότι στο τρίτο οκτάλεπτο μείναμε πίσω στο σκορ και αυτό μας παρέσυρε και στο τέταρτο, όμως δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο οκτάλεπτα. Δεν κάναμε άμυνα στον παίκτη λιγότερο. Οι τερματοφύλακές μας δεν είχαν βοήθεια από κανέναν. Ένα από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει. Σε έναν ημιτελικό πρέπει να είσαι πολύ καλύτερος σε βασικά πράγματα, όπως είναι ο παίκτης λιγότερος.

Στην επίθεση δεν είχαμε το σθένος και την ψυχολογία να είμαστε καλύτεροι, σήμερα ήμασταν στο 0 σε αυτό το κομμάτι.

Το παιχνίδι τους το ξέραμε, ξέραμε ότι θα τραβήξουν, ότι θα σπρώξουν, δεν είναι κάτι που μας αιφνιδίασε. Τα καλά σουτ των Ούγγρων θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στα καλά μπλοκ των Ελλήνων. Σήμερα δεν ήμασταν καλοί σε αυτό, μπορεί να συμβεί, δυστυχώς συνέβη σήμερα», είπε αρχικά ο Βλάχος.

Για την κόκκινη κάρτα: «Ζήτησα challenge για μια ίσως brutality στον Παπαναστασίου, μου το ζήτησε εκείνος. Είχα μια κίτρινη και μου έβγαλε κίτρινη ίσως γιατί διαμαρτυρήθηκα. Πρέπει να δω και εγώ τι συνέβη. Δυστυχώς συνέβη».

Για τον μικρό τελικό: «Υπάρχει ένας τελικός μεταλλίου, δεν θα είμαι στον πάγκο, θα είναι ο συνεργάτης μου ο Τάσος Σχίζας. Σημασία έχει να ανασυνταχθούμε και να παίξουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει, να παίξουμε άμυνα. Βέβαια δεν έχει χαθεί κάτι. Έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Και σήμερα μπορούσαμε. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε».