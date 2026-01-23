Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τα ζητήματα της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι διαπραγματεύσιμα», επεσήμανε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στις βλέψεις Τραμπ για την Γροιλανδία, κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε – με πρωτοβουλία και πρόσκλησή του – με τον πρέσβη της Δανίας στην Ελλάδα, Per Fabricius Andersen.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως «η Ευρώπη και η Ελλάδα οφείλουν να διατυπώνουν ξεκάθαρα την υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και να ξεκαθαρίζουν ότι σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης και υποχώρησης», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του διεθνών οργανισμών.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ευρώπη οφείλει να διατυπώνει ισχυρό λόγο και πρωτοβουλίες για τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας και να προωθήσει την πολιτική ενοποίηση και τη διατύπωση ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, που να αναδεικνύει την υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η τομέαρχης Εξωτερικής πολιτικής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου και η υπεύθυνη στην ΠΓ για τον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ράνια Σβίγκου.

«Η Δανία, η Γροιλανδία και οι λαοί τους, οι μόνοι που θα αποφασίσουν»

«Αναλάβαμε την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης, γιατί πιστεύουμε ότι όταν αμφισβητείται το Διεθνές Δίκαιο, η εδαφική ακεραιότητα των κρατών και μπαίνουν ζητήματα ανεξαρτησίας και απειλής συνόρων, η Ευρώπη – και η Ελλάδα, για τη δική μας περίπτωση – οφείλει να διατυπώνει ξεκάθαρα έναν λόγο υπεράσπισης των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και να ξεκαθαρίζει ότι σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης και υποχώρησης από αυτές τις αρχές», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στην αρχή της συνάντησής του με τον Δανό πρέσβη στην Ελλάδα.

Όπως είπε, «είχαμε ενημερωθεί, όταν κλείσαμε τη συνάντηση, για τις απειλές οι οποίες είχαν κατατεθεί στη δημόσια σφαίρα από τη διοίκηση Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας και εκτιμήσαμε από τότε ότι απαιτείται να υπάρχει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και πρωτοβουλία. Φυσικά, έχει ήδη μεσολαβήσει η συνάντηση του Νταβός, αλλά και το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως για εμάς, τα ζητήματα της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών αλλά και τα θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία δεν είναι διαπραγματεύσιμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και υπογράμμισε πως «η Δανία, η Γροιλανδία και οι λαοί τους, είναι οι μόνοι που μπορούν να αποφασίσουν για τα ζητήματα αυτά. Σε αυτή την κατεύθυνση», προσέθεσε, «απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο και για τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας και για τα θέματα της ενοποίησης της εξωτερικής της πολιτικής, αλλά και για την υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου».

«Πιστεύουμε ότι μόνο οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να υπερασπίσουν αυτά τα παγκόσμια αγαθά και γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος τους και η συμμετοχή των χωρών θα πρέπει να προσανατολίζεται σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση», ανέφερε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.