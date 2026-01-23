Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Πως η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 23 Ιανουαρίου 2026 | 06:30

Πως η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, η διατροφή επηρεάζει τον εγκέφαλό μας - και τις γνωστικές ικανότητες καθώς μεγαλώνουμε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Πόσο επηρεάζεται ο εγκέφαλος από τη διατροφή μας; Οι επιστήμονες λένε πως η επίδραση είναι τεράστια και μακροχρόνια. Συγκεκριμένα, μια νέα βρετανική έρευνα υποδηλώνει ότι η ποιότητα της διατροφής σε όλη τη διάρκεια της ζωής συνδέεται σημαντικά με τις γνωστικές ικανότητες καθώς μεγαλώνουμε.

Η εν λόγω έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Developments in Nutrition, δείχνει ότι άτομα που διατηρούν χαμηλής ποιότητας διατροφικές συνήθειες από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένη πιθανότητα γνωστικών δυσκολιών και άνοιας στα επόμενα χρόνια.

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι η διατροφή αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την άνοια και τη γνωστική έκπτωση. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας έρευνας επικεντρώνεται στις διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων, συχνά αφού τα γνωστικά προβλήματα έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται. Αυτό αφήνει ένα κενό στην κατανόηση του πώς η διατροφή σε όλη τη διάρκεια της ζωής επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου.

Τα συμπτώματα παθήσεων όπως η νόσος Αλτσχάιμερ μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσονται στον εγκέφαλο δεκαετίες πριν γίνει εμφανής η απώλεια μνήμης. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι οι διατροφικές βελτιώσεις που γίνονται νωρίτερα στη ζωή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές στην πρόληψη σε σχέση με αλλαγές που πραγματοποιούνται στην τρίτη ηλικία.

Τι έδειξε η έρευνα για το πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος από τη διατροφή

Η ερευνητική ομάδα επιχείρησε να χαρτογραφήσει τη μακροχρόνια σχέση που έχει ο εγκέφαλος με τη διατροφή. Στόχος των επιστημόνων ήταν να διαπιστώσουν αν τα διατροφικά πρότυπα που διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία και στη μέση ενήλικη ζωή προβλέπουν γνωστικά αποτελέσματα δεκαετίες αργότερα.

Το δείγμα περιλάμβανε 3.059 συμμετέχοντες. Η διατροφική πρόσληψη αξιολογήθηκε σε πέντε ηλικιακά σημεία: στα 4, 36, 43, 53 και μεταξύ 60-64 ετών. Η γνωστική ικανότητα μετρήθηκε σε επτά χρονικά σημεία: στις ηλικίες 8, 11, 15, 43, 53, 60-64 και 68-69 ετών.

Οι μελετητές διαπίστωσαν σαφή συσχέτιση μεταξύ της διατροφής και της γνωστικής ικανότητας. Οι συμμετέχοντες με τη χαμηλότερη γνωστική πορεία ήταν πιο πιθανό να ανήκουν στις ομάδες χαμηλής ή μέτριας ποιότητας διατροφής. Συγκεκριμένα, το 58% της ομάδας με τη χαμηλότερη γνωστική ικανότητα προερχόταν από την ομάδα χαμηλής ποιότητας διατροφής.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων με υψηλή γνωστική απόδοση ανήκε στην ομάδα χαμηλής ποιότητας διατροφής. Αυτό υποδηλώνει ότι η διατήρηση υψηλής ποιότητας διατροφής είναι συχνή σε όσους διατηρούν και υψηλή γνωστική λειτουργία.

Τι τρόφιμα καταναλώνουν όσοι έχουν υψηλή γνωστική ικανότητα;

Οι ερευνητές εξέτασαν συγκεκριμένα διατροφικά στοιχεία που διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Καθ’ όλη την ενήλικη ζωή, τα άτομα με υψηλότερη γνωστική πορεία κατανάλωναν περισσότερα ολόκληρα φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης και λιγότερα επεξεργασμένα δημητριακά σε σύγκριση με τις ομάδες χαμηλότερης γνωστικής ικανότητας.

Στις ηλικίες 53 και 60-64 ετών, η ομάδα υψηλής γνωστικής ικανότητας παρουσίαζε επίσης χαμηλότερη πρόσληψη νατρίου. Κατανάλωνε περισσότερα λαχανικά, ιδιαίτερα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και όσπρια. Αυτές οι διατροφικές επιλογές φαίνεται να συμβάλλουν στη συνολική διαφορά στις βαθμολογίες ποιότητας διατροφής.

* Πηγή: Vita

Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις
Κλιματική Αποτίμηση 2025 23.01.26

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις

Η κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα το 2025 δείχνει την ανησυχητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης - Τι δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης - Τι σχολιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
Ντερ Λάιεν - Κόστα 23.01.26

Οι αποφάσεις της ΕΕ για σχέσεις με ΗΠΑ, Γροιλανδία και Αρκτική

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στις αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
Βρυξέλλες 23.01.26

Η ΕΕ χαιρετίζει τον Τραμπ για τους δασμούς, αμφιβάλλει για το Συμβούλιο Ειρήνης

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Απευθείας διαπραγμάτευση 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
