magazin
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23 Ιανουαρίου 2026 | 06:02

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Για τον Τζορτζ Όργουελ, ο Ιανουάριος δεν ήταν ποτέ μήνας προσμονής. Ήταν κάτι που έπρεπε να περάσει. Ένας χρόνος μέσα στον χρόνο, φορτωμένος κρύο, υγρασία, σκοτεινές μέρες και έναν άνεμο που δεν σε αφήνει ήσυχο. Όχι ένας μήνας για να ζήσεις – ένας μήνας για να αντέξεις.

Αυτή η δυσφορία δεν είχε να κάνει μόνο με την υγεία του. Το σώμα του Όργουελ ήταν ήδη εξαντλημένο από χρόνια αναπνευστικών προβλημάτων, όμως ο Ιανουάριος τον απασχολούσε σε βαθύτερο επίπεδο.

Ήταν ο μήνας που αποκάλυπτε μια στάση ζωής: τη σκυθρωπή αντοχή, τη σιωπηλή αντίσταση, την ανάγκη να συνεχίσεις χωρίς αυταπάτες. Ο τρόπος που γράφει γι’ αυτόν είναι οικείος – αλλά και απόλυτα δικός του.

Τζορτζ Όργουελ

Στα μυθιστορήματά του, ο Ιανουάριος δεν εμφανίζεται απλώς ως εποχή. Παίρνει μορφή. Στο Ας Σηκώσουμε Ψηλά Την Ασπιδίστρα, μια συνάντηση κάτω από σιδηροδρομικές αψίδες γίνεται μέσα σε ένα εχθρικό τοπίο: νύχτα, κρύο, ένας άνεμος που ουρλιάζει και πετά σκόνη και σκισμένα χαρτιά στα πρόσωπα των ανθρώπων. Ο καιρός δεν είναι φόντο· είναι αντίπαλος.

Το ίδιο μοτίβο επιστρέφει στη Φάρμα Των Ζώων. Εκεί, ο Ιανουάριος δεν αφήνει περιθώρια για εργασία ή ελπίδα. Το έδαφος σκληραίνει «σαν σίδερο» και η ζωή παγώνει κυριολεκτικά. Η φύση επιβάλλει παύση.

Ακόμη και όταν ο Όργουελ μετακινεί χρονικά αυτές τις εικόνες, δεν τις εγκαταλείπει. Το 1984 ξεκινά Απρίλιο, αλλά με ψύχος Ιανουαρίου. Ο ίδιος άνεμος, τα ίδια χαρτιά που στροβιλίζονται, η ίδια αίσθηση εχθρικού κόσμου. Δεν πρόκειται για επανάληψη από συνήθεια. Είναι εμμονή. Ο Ιανουάριος έχει αφήσει αποτύπωμα.

Ο Πύργος της Βαβέλ 1563, Πίτερ Μπρίγκελ ο Πρεσβύτερος

Ο χειμώνας ως σκηνικό εξουσίας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο χειμώνας δεν λειτουργεί απλώς ως εποχικό σκηνικό, αλλά ως μηχανισμός πίεσης. Το ψύχος εξαντλεί, περιορίζει την κίνηση, απομονώνει τα σώματα και βαθαίνει την αίσθηση της αδυναμίας. Στο 1984, η έλλειψη ζεστασιάς δεν είναι μόνο φυσική· είναι και υπαρξιακή. Ο κόσμος είναι εχθρικός όχι επειδή το καθεστώς τον έχει μεταμορφώσει, αλλά επειδή έχει αξιοποιήσει αυτή τη φυσική εχθρότητα, την έχει ενσωματώσει στην καθημερινή εμπειρία του φόβου.

Ο Γουίνστον Σμιθ δεν βασανίζεται μόνο από ανθρώπους και μηχανισμούς. Βασανίζεται και από το περιβάλλον που μοιάζει να συναινεί. Το παγωμένο τοπίο, τα άδεια δέντρα, η σκληρή γη, ενισχύουν την αίσθηση ότι η ζωή έχει μπει σε αναστολή. Ότι τίποτα δεν κινείται προς τα εμπρός. Σε έναν τέτοιο κόσμο, η ελπίδα μοιάζει παράλογη, σχεδόν ανεύθυνη.

Ο ίδιος ο Όργουελ είχε ζήσει αυτή τη φθορά. Ήξερε πώς ο χειμώνας διαβρώνει αργά την ψυχική αντοχή, πώς μετατρέπει το απλό σε δύσκολο και το δύσκολο σε αφόρητο. Τα κρύα δωμάτια, τα χαλασμένα καλοριφέρ, οι σωλήνες που σπάνε δεν είναι απλώς ενοχλήσεις· είναι υπενθυμίσεις ευαλωτότητας. Και αυτή η ευαλωτότητα, σε περιόδους πολιτικής καταπίεσης ή πολέμου, γίνεται ακόμη πιο βαριά.

Γι’ αυτό και η ειρωνική του παρατήρηση για την αφαίρεση του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου από το ημερολόγιο δεν είναι ελαφρό σχόλιο. Υποδηλώνει ότι η αντοχή των ανθρώπων δοκιμάζεται περισσότερο όταν οι συνθήκες γίνονται ασήκωτες και επαναλαμβανόμενες. Ο χειμώνας, με τη μονοτονία και τη σκληρότητά του, αποκαλύπτει πόσο εύθραυστη είναι η καθημερινή ισορροπία – και πόσο εύκολα μπορεί να διαρραγεί όταν το περιβάλλον και η εξουσία λειτουργούν εναντίον σου.

Red Cavalry Riding, Καζίμιρ Μαλέβιτς

Γιατί όμως τον χρειαζόμαστε;

Κι όμως, ο Όργουελ δεν ήθελε έναν κόσμο χωρίς χειμώνα. Αντίθετα, πίστευε ότι ο Ιανουάριος είναι απαραίτητος. Η άνοιξη, τα φρούτα, τα λουλούδια, ακόμη και οι απλές γεύσεις, δεν υπάρχουν χωρίς το προηγούμενο κρύο. Το βρεγμένο χώμα, ο παγετός, η καθυστέρηση – όλα αυτά είναι προϋποθέσεις.

Χωρίς αντίθεση, οι εποχές χάνουν το νόημά τους.

Υπάρχει χρόνος για παγωμένα χέρια και καταρροές, όπως υπάρχει χρόνος για ζέστη και ιδρώτα.

Ο Ιούλιος δεν έχει αξία χωρίς τον Ιανουάριο. Και το αντίστροφο.

Η άνοιξη ως βεβαιότητα

Στο δοκίμιο Μερικές Σκέψεις Για Τον Κοινό Φρύνο, ο Όργουελ γράφει μέσα στη σκιά του πολέμου. Πέντε διαδοχικοί χειμώνες είχαν κάνει την ιδέα της άνοιξης να μοιάζει σχεδόν απίθανη. Το ίδιο και το τέλος της σύγκρουσης. Κι όμως, και τα δύο ήρθαν.

Εδώ βρίσκεται η πιο πολιτική σκέψη του: ο πόλεμος μπορεί να χαθεί ή να κερδηθεί. Η άνοιξη όχι. Οι εποχές επιστρέφουν ανεξάρτητα από βόμβες, προπαγάνδα και αστυνομικές περιπολίες. Η Γη συνεχίζει να γυρίζει, ακόμη κι όταν όλα γύρω μοιάζουν παγωμένα.

Κυνηγοί στο χιόνι 1565, Πίτερ Μπρίγκελ ο Πρεσβύτερος

Το όριο της εξουσίας

Για τον Όργουελ, αυτή η αδυσώπητη κανονικότητα της φύσης λειτουργεί σαν ένα όριο χαραγμένο πέρα από την ανθρώπινη φιλοδοξία. Τα καθεστώτα μπορούν να αναδιατάξουν την πραγματικότητα, να επιβάλουν νέες γλώσσες, να αλλοιώσουν τη μνήμη και να ξαναγράψουν το παρόν. Μπορούν να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για ό,τι βλέπουν και νιώθουν. Αυτό όμως που δεν μπορούν να αγγίξουν είναι τον ρυθμό του κόσμου.

Οι εποχές δεν πειθαρχούν. Δεν ζητούν άδεια. Ο Ιανουάριος εμφανίζεται κάθε χρόνο με την ίδια σχεδόν αδιαφορία για το τι συμβαίνει στις πρωτεύουσες, στα εργοστάσια ή στα γραφεία της εξουσίας. Το κρύο επιστρέφει, το φως λιγοστεύει, η γη σκληραίνει. Και ύστερα, χωρίς καμία πολιτική απόφαση, ο κύκλος συνεχίζεται: οι μέρες μεγαλώνουν, η άνοιξη έρχεται. Αυτή η βεβαιότητα είναι, για τον Όργουελ, βαθιά ανατρεπτική.

Σε έναν κόσμο όπου η εξουσία διεκδικεί το απόλυτο –τον έλεγχο της σκέψης, της γλώσσας, ακόμη και της αλήθειας– η φύση στέκεται ως σιωπηλή αντίρρηση. Δεν αντιστέκεται με συνθήματα ή εξεγέρσεις, αλλά με επιμονή. Με το να επαναλαμβάνει τον εαυτό της. Το κρύο που αισθάνεται το σώμα δεν μπορεί να διαψευστεί από καμία προπαγάνδα. Δεν είναι άποψη, είναι εμπειρία.

Γι’ αυτό και το να νιώθεις τον χειμώνα έχει σημασία. Στον παγετό, στη δυσφορία, στην αναμονή, ο άνθρωπος θυμάται ότι υπάρχει κάτι έξω από τα ανθρώπινα συστήματα ελέγχου. Κάτι που δεν υπόκειται σε διατάγματα ούτε σε διαγραφές από αρχεία. Αυτή η συνειδητοποίηση δεν προσφέρει ανακούφιση με την έννοια της παρηγοριάς. Δεν κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Προσφέρει όμως μια σπάνια αίσθηση ελευθερίας: την επίγνωση ότι η εξουσία, όσο απόλυτη κι αν μοιάζει, έχει όρια που δεν μπορεί να υπερβεί.

Για τον Όργουελ, λοιπόν, ο Ιανουάριος δεν είναι απλώς ένας δυσάρεστος μήνας. Είναι μια υπενθύμιση ότι ο κόσμος δεν ανήκει ολοκληρωτικά σε κανέναν. Ότι κάτω από τα καθεστώτα, τις ιδεολογίες και τις απειλές, συνεχίζει να υπάρχει ένας ρυθμός που δεν εξαγοράζεται ούτε καταστέλλεται. Και μέσα σε αυτή τη γνώση, όσο ψυχρή κι αν είναι, υπάρχει κάτι που μοιάζει με ελευθερία.

Ο θρίαμβος της Γκιλοτίνας στην Κόλαση, Νικολά-Αντουάν Τονέ, 1795

Ο Ιανουάριος, τελικά

Ο Όργουελ δεν ήταν ρομαντικός. Δεν εξιδανίκευε τη φύση ούτε τις εποχές. Αλλά έβλεπε στον Ιανουάριο μια αναγκαία αλήθεια: την αξία της αντοχής, τη σημασία της αναμονής, την υπόσχεση ότι τίποτα δεν μένει ακίνητο για πάντα.

Ο Ιανουάριος δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Και ακριβώς γι’ αυτό έχει νόημα.

Αν το έλεγε αλλιώς, ίσως να το έλεγε έτσι: Ο Ιανουάριος δεν είναι ευχάριστος — αλλά είναι απαραίτητος.

*Με στοιχεία από: The Conversation 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
Stream magazin
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 15 Μαρτίου.

Σύνταξη
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;
Πάνω από 3 ώρες 20.01.26

Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;

«Οι κινηματογράφοι χρειάζονται ταινίες μικρότερης διάρκειας», λέει στον Guardian η Clare Binns, διευθύντρια της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, Picturehouse.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Europa League 23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν
Γραμμή 6 23.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ - Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί για τους συρμούς της Γραμμής 6 του Τραμ, λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Σύνταξη
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Στη Άνω Γλυφάδα 23.01.26

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο