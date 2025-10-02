«Όργουελ: 2 + 2 = 5» ή γιατί «η τέχνη είναι πολιτική στάση» – Ο Ραούλ Πεκ φέρνει ξανά «στη ζωή» τον θρυλικό συγγραφέα

Ο Τζορτζ Όργουελ έγραφε το 1946 στον απόηχο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου πως «η άποψη ότι η τέχνη δεν πρέπει να έχει σχέση με την πολιτική είναι από μόνη της μια πολιτική στάση». Η φράση αυτή ανοίγει το νέο ντοκιμαντέρ του Ραούλ Πεκ «Όργουελ: 2 + 2 = 5» και λειτουργεί ως κλειδί για να κατανοήσει κανείς την οπτική του δημιουργού: μια έρευνα πάνω στη ζωή και το έργο του συγγραφέα, αλλά και μια βαθύτερη αναμέτρηση με την έννοια της εξουσίας και του ολοκληρωτισμού, τότε και τώρα.

Η διαδρομή ενός μυθικού συγγραφέα στη μεγάλη οθόνη

Ο Πεκ, γνωστός για το «I Am Not Your Negro» (2017), στήνει μια αφήγηση με έντονο ρυθμό και πολιτική ορμή, συνδυάζοντας προσωπικά στοιχεία από τη ζωή του Όργουελ με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που τον διαμόρφωσαν. Μέσα από την ήρεμη αφήγηση του Ντέμιαν Λιούις και αποσπάσματα από το εμβληματικό δοκίμιο «Γιατί γράφω», παρακολουθούμε τη διαδρομή ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τη Βρετανική Ινδία, υπηρέτησε ως αστυνομικός στη Βιρμανία και τελικά κατέληξε στη Γιούρα της Σκωτίας, εκεί όπου έγραψε το «1984», το έργο που σφράγισε τη φήμη του.

Το φιλμ αξιοποιεί πλήθος αρχειακού υλικού – οικογενειακές φωτογραφίες, ημερολογιακές καταγραφές, σκηνές από την κινηματογραφική μεταφορά του «1984» με τον Τζον Χερτ – αλλά και σύγχρονες εικόνες από την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές, ο Πεκ αντιπαραβάλλει την ομιλία του Τζορτζ Μπους για το Ιράκ το 2002 με σκηνές μαζικής προπαγάνδας από την ταινία του Ράντφορντ, υπενθυμίζοντας πόσο επίκαιρη παραμένει η κριτική του Όργουελ απέναντι στον πόλεμο και την κρατική προπαγάνδα.

Ο όγκος του υλικού μπορεί να φανεί σχεδόν κατακλυσμιαίος και κατά στιγμές ο Πεκ κινδυνεύει να χάσει το κεντρικό νήμα, πηδώντας από θέμα σε θέμα, από πολεμική ζώνη σε πολιτική κρίση — από τη Γάζα μέχρι την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Παρά τον καταιγιστικό όγκο πληροφοριών, ο σκηνοθέτης δεν χάνει όμως τον στόχο του: να δείξει ότι ο Όργουελ δεν μπορεί να διαβαστεί αποκομμένος από την εποχή του, αλλά και ότι οι προειδοποιήσεις του για τον ολοκληρωτισμό και την πολιτική χειραγώγηση παραμένουν ζωντανές. Το αποτέλεσμα είναι ένα ντοκιμαντέρ που ξεπερνά την απλή βιογραφία και μετατρέπεται σε μια πολιτική πράξη, αντανακλώντας την ίδια τη σκέψη του συγγραφέα ότι κάθε έργο τέχνης είναι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πολιτικό.

