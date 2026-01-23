Ολλανδός YouTuber βουτάει στο νερό στη Σιβηρία με το θερμόμετρο να γράφει -52 βαθμούς Κελσίου
Ο Ολλανδός επιχείρησε να περάσει 4 ημέρες σε αυτή την παγωμένη πόλη στη Σιβηρία για χάρη ενός βίντεο στο YouTube.
Ένας Ολλανδός YouTuber δοκίμασε τα όρια της αντοχής του στην Γιακούτσκ, την πιο κρύα πόλη του κόσμου. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους -52 βαθμούς Κελσίου, βούτηξε σε παγωμένο νερό, καταγράφοντας τη στιγμή σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.
Το Γιακούτσκ είναι μία πόλη της Σιβηρίας και θεωρείται η πιο κρύα πόλη στο κόσμο με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμα και τους -50 βαθμούς Κελσίου.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έξοδό του, το σώμα του άρχισε να παγώνει επικίνδυνα, μετατρέποντας το «πείραμα» σε αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ζεστασιά.
Με τη βοήθεια άλλων ατόμων καταφέρνει να φορέσει τις παντόφλες του αλλά έχει έρθει στα όριά του λόγω του ανυπόφορου κρύου που επικρατεί.
Στο τέλος τα καταφέρνει, φοράει ένα σκουφί και τρέχει να προλάβει να μπει κάπου ζεστά.
Δείτε το βίντεο:
@frankvd_ytIk ben nog steeds levend🤣🇷🇺♬ original sound – FrankVD
