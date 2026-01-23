view
InShorts 23 Ιανουαρίου 2026, 15:32
Ολλανδός YouTuber βουτάει στο νερό στη Σιβηρία με το θερμόμετρο να γράφει -52 βαθμούς Κελσίου

Ο Ολλανδός επιχείρησε να περάσει 4 ημέρες σε αυτή την παγωμένη πόλη στη Σιβηρία για χάρη ενός βίντεο στο YouTube.

Ένας Ολλανδός YouTuber δοκίμασε τα όρια της αντοχής του στην Γιακούτσκ, την πιο κρύα πόλη του κόσμου. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους -52 βαθμούς Κελσίου, βούτηξε σε παγωμένο νερό, καταγράφοντας τη στιγμή σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Το Γιακούτσκ είναι μία πόλη της Σιβηρίας και θεωρείται η πιο κρύα πόλη στο κόσμο με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμα και τους -50 βαθμούς Κελσίου.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έξοδό του, το σώμα του άρχισε να παγώνει επικίνδυνα, μετατρέποντας το «πείραμα» σε αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ζεστασιά.

Με τη βοήθεια άλλων ατόμων καταφέρνει να φορέσει τις παντόφλες του αλλά έχει έρθει στα όριά του λόγω του ανυπόφορου κρύου που επικρατεί.

Στο τέλος τα καταφέρνει, φοράει ένα σκουφί και τρέχει να προλάβει να μπει κάπου ζεστά.

Δείτε το βίντεο:

@frankvd_ytIk ben nog steeds levend🤣🇷🇺♬ original sound – FrankVD

Μάλιστα, κάποτε καταγράφηκε και η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ… -71 βαθμοί Κελσίου
Ο Ολλανδός επιχείρησε να περάσει 4 ημέρες σε αυτή την παγωμένη πόλη για χάρη ενός βίντεο στο YouTube.
YouTube thumbnail

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)
Κριστιάν Ζαβάλα 22.01.26

Καλά πήγε αυτό: Το χειρότερο πέναλτι «Πανένκα» της σεζόν είναι γεγονός (vid)

Λέγεται Κριστιάν Ζαβάλα, είναι Χιλιανός που παίζει στην Κόλο Κόλο και κατάφερε να εκτελέσει χειρότερο πέναλτι αλα Πανένκα και από τον Μπραχίμ Ντίας στο Σενεγάλη – Μαρόκο.

Σύνταξη
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26 Upd: 08:57

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί
Κόσμος 23.01.26

Τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί, ερευνούν στη Γαλλία

Τη σύνδεση των θανάτων των δύο βρεφών με και την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί, ερευνούν οι αρχές σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες
Ταπείνωση & αποξένωση 23.01.26

Σκάνδαλο Grok: Γιατί οι «ψεύτικες» εικόνες της ΑΙ προκαλούν πραγματικό τραύμα στις γυναίκες

Οι «απογυμνωμένες» εικόνες που δημιουργήθηκαν στο Grok μπορεί να μην είναι αληθινές, όμως η ψυχολογική βλάβη που προκαλούν σε γυναίκες είναι πραγματική, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή βία της ΑΙ ξεπερνά τα όρια της «φαντασίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
Τέλος εποχής 23.01.26

Κηδεία του Valentino - Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας, υποστηρικτές, διάδοχοι και θαυμαστές του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στη Ρώμη, στην κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
