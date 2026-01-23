Απίστευτος είναι ο αριθμός που προκαλούν τα στοιχεία από τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία έντεκα χρόνια στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε, σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α.) από την 1η Ιανουαρίου του 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2025 586 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος, σύμφωνα με το patris.gr «το πρόβλημα βρίσκεται α) στις νέες ηλικίες από 18 έως 25 χρόνων, β) στην ύπαιθρα έξω από την πόλη των Χανίων, γ) στις ώρες 2 τα ξημερώματα με 7 το πρωί και δ) τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή».

Παράλληλα, όπως διαπιστώνονται από τα στοιχεία το 2025 φαίνεται να είναι η καλύτερη χρονιά των τελευταίων 30 χρόνων με αισθητή βελτίωση στους νομούς Χανίων και Ηρακλείου.

Επίσης, όπως τόνισε ο κ. Λιονάκης, «επιβεβαιώνεται ότι η επίταση της επιτήρησης της κυκλοφορίας μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων» ενώ πρόσθεσε πως «κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο και ο θάνατος από τροχαίο συμβάν είναι ο πιο άδικος θάνατος».