Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
- Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
- «Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης
- Η Ρωσία έστειλε στρατηγικά βομβαρδιστικά πάνω από τη Βαλτική
- Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής καθώς πολλοί είναι μποτιλιαρισμένοι.
Δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Η κίνηση αρχίζει από το Αιγάλεω και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ένα αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί στη μεσαία λωρίδα. Στην κάθοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας ως το Περιστέρι.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Προβλήματα θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βασ. Σοφίας και στη Βασ. Κωνσταντίνο. Παράλληλα, έντονο μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο οδικό δίκτυο πέριξ του λιμανιού του Πειραιά.
Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην είσοδο τους Αττικής Οδού στον Κηφισό στην Μεταμόρφωση.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/r6UtWWl5kK
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 23, 2026
- Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με το «παράθυρο» των ελεύθερων
- Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
- Ολυμπιακός: Νίκησε την Εφές στην Πόλη κι έβαλε τέλος σε «κατάρα» επτά ετών!
- Ο Κόσμος Είναι Ένας: Όταν ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνάντησε» τον Γιάννη Ρίτσο
- Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα με παιδιά και γονείς έξω από δημοτικό σχολείο
- Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
- Ακίνητα: Τα ακριβότερα σπίτια στην Αττική: Πού ζητούν πάνω από 3.500 ευρώ/τ.μ.
- Προπόνηση: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για να αποφύγεις τους τραυματισμούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις