Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής καθώς πολλοί είναι μποτιλιαρισμένοι.

Δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Η κίνηση αρχίζει από το Αιγάλεω και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ένα αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί στη μεσαία λωρίδα. Στην κάθοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας ως το Περιστέρι.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βασ. Σοφίας και στη Βασ. Κωνσταντίνο. Παράλληλα, έντονο μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο οδικό δίκτυο πέριξ του λιμανιού του Πειραιά.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην είσοδο τους Αττικής Οδού στον Κηφισό στην Μεταμόρφωση.