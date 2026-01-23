Καιρός: Έρχονται αφρικάνικη σκόνη και λασποβροχές – Χιόνια στα ορεινά και 20άρια στα πεδινά

Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή, με κύρια χαρακτηριστικά τις λασποβροχές, τις καταιγίδες, τα χιόνια στα ορεινά και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει, το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη αναμένεται να κυριαρχήσουν βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες την Τρίτη, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– να εμφανίζουν ιδιαίτερη ένταση.



Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τη Δευτέρα φαινόμενα θα σημειωθούν και στην Αττική.

Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα με Τρίτη στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά. Παράλληλα, σαχαριανή σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική και νότια Ελλάδα την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα.

Τοπικές βροχές μικρής έντασης περιμένουμε στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και το ανατολικό Αιγαίο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ήπιος καιρός, με συννεφιά και πιθανόν να ψιχαλίσει λίγο τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 13 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, 15 – 17 στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και έως 18 – 19 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα πελάγη μέχρι 5 και το βράδυ 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις και στα ανατολικά ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 8 – 15 βαθμούς, νοτιοδυτικοί οι άνεμοι 2 – 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αυξημένη συννεφιά και μουντός καιρός στην πόλη, με ασθενείς τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία από 4 – 12 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί στον Θερμαϊκό 2 – 4 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με παροδικές νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές.

Ωστόσο από το απόγευμα οι βροχές θα δυναμώσουν στα δυτικά, θα σημειώνονται καταιγίδες και μέσα στη νύχτα και κυρίως τη Δευτέρα, θα επεκταθούν ανατολικότερα προς την υπόλοιπη χώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 18-20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, πολύ ισχυροί στα πελάγη έως 7, τοπικά και 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα καταιγίδες προβλέπεται να διασχίσουν τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με πιο ισχυρές βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 13-14 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 17-18 στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι, νοτιοανατολικοί μέχρι 6 και στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν μέχρι και 9, το απόγευμα σταδιακά θα υποχωρήσουν.