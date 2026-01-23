Η βιομηχανία στιγμιαίου καφέ της Βραζιλίας ζητά λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους εξακολουθεί να επιβαρύνεται με δασμό 50% από τις ΗΠΑ, ακόμη και μετά την άρση των εισαγωγικών δασμών για τα περισσότερα άλλα προϊόντα καφέ που εξάγει η χώρα της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με δηλώσεις επιχειρηματικών ενώσεων στο Reuters.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε το 2025 δασμούς σε μια σειρά βραζιλιάνικων προϊόντων κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης με την κυβέρνηση της Βραζιλίας σχετικά με τη μεταχείριση του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, συμμάχου του Τραμπ.

Ωστόσο, προς το τέλος του περασμένου έτους, η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε τους δασμούς σε μια σειρά από εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία, εκτός από τον στιγμιαίο καφέ.

«Ολόκληροι κόκκοι καφέ, καβουρδισμένος καφές, αρωματισμένος στιγμιαίος καφές, μείγματα τύπου καπουτσίνο, καφές με γάλα – όλα αυτά εξαιρέθηκαν», δήλωσε ο Ζοζέ ντε Λίμα, διευθυντής θεσμικών σχέσεων της βραζιλιάνικης βιομηχανικής ομάδας στιγμιαίου καφέ ABICS.

Ρεκόρ εξαγωγών καφέ

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, παρά τα προβλήματα με τους δασμούς που προκάλεσαν μείωση του συνολικού όγκου των εξαγωγών κατά σχεδόν 21% σε 40 εκατομμύρια σακιά των 60 κιλών, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η ένωση εξαγωγέων Cecafe.

Ωστόσο, ενώ οι συνολικές εξαγωγές πράσινου καφέ τον Δεκέμβριο – περίπου ένα μήνα μετά την άρση των αμερικανικών δασμών εισαγωγής – μειώθηκαν κατά 18% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, οι εξαγωγές στιγμιαίου καφέ μειώθηκαν κατά 35% σε 273.466 σάκους.

«Το εξετάζουμε»

«Δεν καταλαβαίνουμε τι συνέβη και οδήγησε στην εξαίρεση του αρωματισμένου στιγμιαίου καφέ από τους δασμούς, ενώ ο κανονικός στιγμιαίος καφές δεν εξαιρέθηκε», δήλωσε ο Λίμα, προσθέτοντας ότι ίσως υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με τους κωδικούς εξαγωγής για ορισμένα προϊόντα. «Το εξετάζουμε».

Οι ΗΠΑ ήταν ιστορικά ο μεγαλύτερος αγοραστής βραζιλιάνικου στιγμιαίου καφέ.

Η Βραζιλιάνικη Ένωση Βιομηχανιών Καφέ (ABIC) συνεργάζεται με αμερικανικούς οργανισμούς όπως η Εθνική Ένωση Καφέ (NCA) για να προσπαθήσει να δείξει ότι ο δασμός είναι καθαρά αρνητικός για τους Βραζιλιάνους και τους Αμερικανούς, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Σελίριο Ινάσιο, εκτελεστικός διευθυντής της ABIC.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί αυτή τη στάση της διατήρησης των δασμών στον στιγμιαίο καφέ», δήλωσε ο Iνάσιο.

Ωστόσο, ο Iνάσιο δήλωσε ότι δεν αναμένει μια γρήγορη λύση στο ζήτημα των δασμών χωρίς ενημερώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην παραγωγή καφέ που θα επηρεάσουν τις τιμές.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναμονής για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτός ο δασμός 50% από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν η παραγωγή θα έχει καλές προοπτικές και αν ο καιρός θα είναι ευνοϊκός», δήλωσε.

