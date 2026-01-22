Αναντολού Εφές: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (pic)
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αναντολού Εφές υπάρχει sold out για το αποψινό (22/1, 19:30) παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής.
Η Αναντολού Εφές φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (22/1, 19:30) στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους Τούρκους να ανακοινώνουν sold out για τη σημερινή αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής.
Η Εφές προέρχεται από ένα αρνητικό σερί ηττών στη Euroleague και ψάχνει την ευκαιρία να «αντιδράσει», έχοντας απόψε και τη στήριξη του κόσμου στο πλευρό της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ερυθρόλευκοι θα κυνηγήσουν το «διπλό» σε μία έδρα που τους έχει δυσκολέψει αρκετά, καθώς ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει μία οκταετία στο «Σινάν Ερντέμ».
Η ανακοίνωση της Εφές
⚡Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi bu akşam KAPALI GİŞE!
🏀 Tribünleri dolduran tüm taraftarımıza sonsuz teşekkürler. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/lXLj7IKLXl
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 22, 2026
