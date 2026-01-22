Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες, διότι δεν επενδύει στην πρόληψη και τρέχει εκ των υστέρων να καλύψει τα προβλήματα. Το ζήσαμε και χθες με την πλημμύρα. Πέρα από τα μηνύματα Πολιτικής Προστασίας, χρειάζεται να υπάρχει πρόληψη. Η ζωή, η ασφάλεια, η ανάπτυξη απαιτούν πολιτικές», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από τις πληγείσες, λόγω της χθεσινής (21/1) πλημμύρας, περιοχές της Άνω Γλυφάδας.

Ο κ. Φάμελλος συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής και ενημερώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Παπανικολάου, για τα έργα αποκατάστασης, αλλά και πρόληψης που πρέπει να υλοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει το θέμα και στη Βουλή.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνόδευσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου και μέλος της ΠΓ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη των τοπικών οργανώσεων.

«Απαιτείται να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία»

Μετά το τραγικό γεγονός της χθεσινής πλημμύρας, της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής, αλλά και τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεξε όλη η περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Αθήνας, ήρθαμε για να ενημερωθούμε από τον Δήμο Γλυφάδας και από τους πολίτες. Και για να καταθέσουμε την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης. Πρώτα απ’ όλα, της αποκατάστασης της λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και των αποζημιώσεων, αλλά κυρίως για να αναδείξουμε το μεγάλο ζήτημα της πρόληψης και της ανάγκης να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σημείωσε πως «στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού χρειάζεται να υπάρχει ένα μεγάλο, αντιδιαβρωτικό, αντιπλημμυρικό έργο, μαζί με έλεγχο των απορρίψεων και περιβαλλοντικό έλεγχο, κάτι που απαιτεί ισχυρή Πολιτεία».

Και τόνισε πως «αυτό δεν μπορεί να συνδυαστεί με την τραγική καθυστέρηση της χώρας μας στον σχεδιασμό διαχείρισης της αντιμετώπισης του κινδύνου πλημμύρας. Η χώρα μας καταδικάστηκε ήδη επί Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτή την καθυστέρηση». όπως είπε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς, η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021. Ενώ ευθύνεται και με την απένταξη αρκετών αντιπλημμυρικών έργων, από το Ταμείο Ανάκαμψης σε άλλες περιοχές της χώρας»

«Να επιλέξει ο Μητσοτάκης – ισχυρή Πολιτεία ή τα καρτέλ τα οποία υποστηρίζει;»

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή, στην οποία η κυβέρνηση έχει διατυπώσει ένα σχέδιο ανάπτυξης, που συνδέεται και με τα μεγάλα έργα ανάπλασης της περιοχής, η οποία πολλές φορές διατυπώνεται ως ‘Αθηναϊκή Ριβιέρα’. Δεν υπάρχει όμως ποιότητα ζωής, ασφάλεια και ανάπτυξη χωρίς έργα υποδομής και μια ισχυρή Πολιτεία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημείωσε, παράλληλα, πως «δεν μπορεί με κατάργηση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ειδικής Γραμματείας) Υδάτων, με ιδιωτικοποίηση του νερού, με σοβαρότατη αμέλεια στην πρόληψη και στα έργα περιβάλλοντος, να μιλάμε για ανάπτυξη».

«Και δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες γιατί δεν επενδύει στην πρόληψη και τρέχει εκ των υστέρων να καλύψει τα ακάλυπτα. Το ζήσαμε και χθες. Πέρα από τα μηνύματα Πολιτικής Προστασίας, χρειάζεται να υπάρχει πρόληψη. Γιατί η ζωή, η ασφάλεια, η ανάπτυξη θέλει πολιτικές», υπογράμμισε, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέξει: «Ισχυρή Πολιτεία ή τα καρτέλ τα οποία υποστηρίζει;».

«Εμείς την πρόταση αυτή την κάνουμε δημόσια και θα γίνει και κοινοβουλευτικός έλεγχος», σημείωσε καταληκτικά ο Σωκράτης Φάμελλος.