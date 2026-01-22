To Siri της Apple μετενσαρκώνεται επιτέλους σε chatbot

Έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η Apple σχεδιάζει φέτος να αναβαθμίσει το Siri σε chatbot, αναφέρει το Bloomberg News, λίγες ημέρες αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η νέα βερσιόν του ψηφιακού βοηθού θα βασίζεται σε μοντέλο της Google.

Το chatbot, γνωστό ως τώρα με την κωδική ονομασία Campos, θα ενσωματωθεί φέτος στο iPhone, το iPad και τους υπολογιστές Mac, ανέφεραν ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η αναβάθμιση του Siri παίζει κρίσιμο ρόλο στη στρατηγική της Apple για την κούρσα της ΑΙ, μετά τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας Apple Intelligence το 2024.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Campos βασίζεται σε μια από τις πιο προηγμένες εκδόσεις του μοντέλου Gemini της Google, γνωστό ως «Apple Foundation Model version 11».

Ο ψηφιακός βοηθός θα λειτουργεί τόσο με φωνητικές οδηγίες όσο και με κείμενο, ανέφερε το Bloomberg News.

Η τεχνολογία της Google χρησιμοποιείται ήδη στα κινητά Galaxy AI της Samsung, όμως η νέα συμφωνία δίνει πρόσβαση σε μια αγορά δύο δισεκατομμυρίων ενεργών συσκευών της Apple.

Η Google είχε προηγουμένως αναμετρηθεί με την OpenAI για την εξασφάλιση της συμφωνίας με την Apple, της οποίας οι οικονομικοί όροι δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Στα τέλη του 2024, o κατασκευαστής των iPhone είχε προσθέσει το ChatGPT της συσκευές της, επιτρέποντας στο Siri να απευθύνεται στο chatbot για την απάντηση δύσκολων ερωτήσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η δυνατότητα αυτή θα διατηρηθεί.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους χρήστες για θέματα προστασίας των δεδομένων τους, η Google διευκρίνισε ότι το Gemini θα λειτουργεί στο ιδιωτικό νέφος της Apple και θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφάλειας της εταιρείας.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το The Information ανέφερε ότι η Apple αναπτύσσει καρφίτσα τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει κάμερες, ηχείο, μικρόφωνα και ασύρματη φόρτιση.

Σύμφωνα με το άρθρο, η συσκευή δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει πριν από το 2027 το νωρίτερο.