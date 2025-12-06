science
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 21:35
Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης - Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 19:34
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αιμορραγία» στελεχών στην Apple – Μένει πίσω στην AI επανάσταση;
Τεχνολογία 06 Δεκεμβρίου 2025 | 18:15

«Αιμορραγία» στελεχών στην Apple – Μένει πίσω στην AI επανάσταση;

Το μεγαλύτερο κύμα ανακατατάξεων στην Apple από την εποχή Τζομπς, με φημολογίες διαδοχής του CEO και πίεση για επιτάχυνση της AI στρατηγικής

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Η Apple βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναδιάταξη ηγεσίας της εδώ και χρόνια, σε μια στιγμή που η ίδια η τεχνολογική βιομηχανία γυρίζει σελίδα προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα νέα υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Οι αλλεπάλληλες αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών, η εντεινόμενη «αιμορραγία» ταλέντου προς τη Meta και η κριτική για καθυστέρηση στην AI δημιουργούν την αίσθηση ότι η εταιρεία περνά σε φάση αυξημένης μεταβλητότητας, παρά την εμπορική ισχύ του iPhone και την αποτίμηση άνω των 4 τρισ. δολαρίων.​

Κύμα αποχωρήσεων

Μέσα σε λίγες ημέρες, η Apple ανακοίνωσε την αποχώρηση ή συνταξιοδότηση τεσσάρων κορυφαίων στελεχών: της Λίσα Τζάκσον (αντιπροέδρου Περιβάλλοντος, Πολιτικής και Κοινωνικών Πρωτοβουλιών), της γενικής νομικής συμβούλου Κέιτ Άνταμς, του επικεφαλής σχεδιασμού διεπαφής χρήστη Άλαν Ντάι και του επικεφαλής μηχανικής μάθησης και AI στρατηγικής Τζον Τζιαναντρέα. Παράλληλα, ο μέχρι πρότινος COO Τζεφ Γουίλιαμς έχει ήδη απομακρυνθεί από τον ρόλο του, ενισχύοντας την εικόνα μιας ευρύτερης ανανέωσης της ανώτατης διοικητικής ομάδας.​

Ο Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ

Οι αποχωρήσεις δεν αφορούν «δευτερεύουσες» περιοχές στη διοίκηση της εταιρείας, αλλά κρίσιμες λειτουργίες: βιωσιμότητα και δημόσια πολιτική, νομική στρατηγική, σχεδιασμό προϊόντων και τον πυρήνα της AI. Γι’ αυτό και αναλυτές τις περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη ανακατάταξη σε επίπεδο κορυφής από την εποχή μετάβασης από τον Στιβ Τζομπς στον Τιμ Κουκ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια της εταιρικής κουλτούρας.​

Η «μετακίνηση» προς Meta και οι αντικαταστάτες

Η αποχώρηση του Άλαν Ντάι, προσώπου-βιτρίνας του στούντιο σχεδιασμού μετά τον Τζόνι Άιβ, προς τη Meta για τη θέση του chief design officer, θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική για την Apple, καθώς αφορά το ίδιο το συγκριτικό της πλεονέκτημα: τη σχεδιαστική ταυτότητα των προϊόντων. Την ίδια στιγμή, ο Τζόνι Άιβ συνεργάζεται πλέον με την OpenAI για την ανάπτυξη νέου hardware, εντείνοντας την εικόνα ότι το κορυφαίο σχεδιαστικό ταλέντο γύρω από την Apple μετακινείται προς τους νέους «πόλους» της AI εποχής.​

Η Apple επιχειρεί να καλύψει τα κενά με στοχευμένες μεταγραφές: τη Τζένιφερ Νιουστέντ, σήμερα chief legal officer της Meta, ως νέα γενική νομική σύμβουλο και επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων, καθώς και τον Αμάρ Σουμπραμάνια, στέλεχος με μακρά θητεία στην AI της Google και μια πρόσφατη στάση στη Microsoft, ως νέο αντιπρόεδρο AI. Η μεταφορά των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών υπό την ευθύνη του COO Σαμπίχ Καν δείχνει επίσης μια προσπάθεια συγκέντρωσης εξουσιών και απλοποίησης της δομής.​

Apple: Πίεση στην AI και αργοπορημένη Siri

Το timing των αλλαγών συμπίπτει με έντονη κριτική ότι η Apple έχει μείνει πίσω στο πεδίο της γενετικής AI σε σχέση με Meta, Google, Samsung και OpenAI, που έχουν παρουσιάσει φέτος νέες συσκευές, γυαλιά και υπηρεσίες βασισμένες σε προηγμένα μοντέλα. Η πολυαναμενόμενη μεγάλη αναβάθμιση της Siri, που θα τη μετέτρεπε από απλό βοηθό ερωταπαντήσεων σε ενεργό ψηφιακό assistant με πρόσβαση και προσαρμογή στα δεδομένα του χρήστη, έχει μετατεθεί για το επόμενο έτος, εντείνοντας τα ερωτήματα για την ετοιμότητα της Apple.​

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εξετάζει πολυμοντελικό πλάνο AI, ακόμη και με αξιοποίηση τρίτων λύσεων όπως το Google Gemini για πιο σύνθετες λειτουργίες, κάτι που δείχνει στροφή από την παραδοσιακή, αυστηρά εσωτερικής ανάπτυξης προϊόντων προσέγγιση. Ορισμένοι ειδικοί μιλούν για «ορατή πλέον» AI στρατηγική που θα κρίνει και την υστεροφημία του Τιμ Κουκ, καθώς η Apple δεν μπορεί να παρακολουθεί την «επανάσταση» της AI από την εξέδρα, τη στιγμή που οι ανταγωνιστές ενσωματώνουν ταχέως νέα μοντέλα σε προϊόντα και υπηρεσίες.​

Apple: Προκλήσεις σε Vision Pro και προϊόντα

Στο επίπεδο του hardware, το Vision Pro – η πρώτη νέα κατηγορία υπολογιστικής συσκευής μετά το Apple Watch – παραμένει ακριβό και niche προϊόν, χωρίς ακόμη σαφή απόδειξη ότι μπορεί να μετατραπεί σε mainstream πλατφόρμα. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η Apple έχει βρει το «επόμενο iPhone» σε έναν κόσμο όπου η AI αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις συσκευές.​

Παρά τις πιέσεις, ο πυρήνας του επιχειρηματικού μοντέλου – το iPhone – παραμένει εξαιρετικά ισχυρός, με τις πωλήσεις του iPhone 17 να εμφανίζονται ανθεκτικές και με τις εκτιμήσεις να θέλουν την Apple να ξεπερνά σε αποστολές συσκευών τη Samsung, για πρώτη φορά από το 2011. Η συνέχιση της δυναμικής στις συσκευές και οι σταθερές ροές από υπηρεσίες (App Store, Apple Music, TV+) λειτουργούν ως «μαξιλάρι» έναντι των τεχνολογικών ρίσκων και των καθυστερήσεων στην AI.​

Η ματιά της αγοράς και το ερώτημα διαδοχής

Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της Apple έχει κερδίσει περίπου 12% από την αρχή του έτους, σημαντικά λιγότερο από το άλμα άνω του 30% το 2024, ένδειξη ότι οι επενδυτές αναζητούν πιο χειροπιαστές αποδείξεις για την AI στρατηγική της εταιρείας. Αναλυτές όπως ο Νταν Άιβς προειδοποιούν ότι η Apple δεν μπορεί να «κοιτά την AI γιορτή απ’ έξω», ενώ άλλοι, όπως ο Ρόμπερτ Σίγκελ, βλέπουν μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας αλλά και ευκαιρίας για ανανέωση μέσα από νέες προσλήψεις και εσωτερικές προαγωγές, αναφέρει χαρακτηριστικά το CNN.​

Σε αυτό το πλαίσιο, εντείνεται και η φημολογία για το πότε και πώς ο Τιμ Κουκ θα επιλέξει να αποχωρήσει, με την τρέχουσα αναδιάταξη στελεχών να εκλαμβάνεται και ως έμμεση προετοιμασία για την επόμενη ημέρα στην κορυφή. Το αν η νέα ηγετική ομάδα θα καταφέρει να επιταχύνει την AI, να διατηρήσει το σχεδιαστικό DNA της Apple και να ανοίξει τη «μετά‑iPhone» εποχή, θα κρίνει αν η σημερινή κρίση θα μείνει ως αναγκαία «ανακαλωδίωση» ή ως η αρχή απώλειας πρωτοκαθεδρίας στον τεχνολογικό χάρτη.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Πόσο κατέχουν οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Χρυσός: Πόσο κατέχουν οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Business
Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;
Οιωνοί 05.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξασφαλίσει σε –σχεδόν- όλα τα παιδιά μια εκπαίδευση και ανατροφή, που κάποτε ήταν διαθέσιμη μόνο για πολύ προνομιούχους ανθρώπους. Είναι όμως τόσο ιδανικά τα πράγματα;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
Τεχνολογία 05.12.25

Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον

Το Χ κρίθηκε ένοχο για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;
Τεχνολογία 04.12.25

Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία για να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν ανάλογους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
Χόλιγουντ 06.12.25

Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»

«Πρέπει πάντα να εκτιμούμε την ομορφιά της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπόφευκτη εξέλιξη είναι κακή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
Εργασιακά 06.12.25

Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη

Σημειώνεται ότι μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
Κρατούμενος 320535 06.12.25

Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»

Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με δραματικούς τόνους τις μόλις 20 ημέρες που πέρασε στη φυλακή. Έγραψε το βιβλίο του «με στιλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ».

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Σύμμαχος 06.12.25

«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η επιλογή του Τζέικομπ Έλορντι ως Χίθκλιφ στα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκάλεσε κατακραυγή αλλά η συμπρωταγωνίστρια του τον υπερασπίζεται άνευ όρων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση
Πολιτική 06.12.25

Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Τι αναμένεται να πει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής, στις δύο παρεμβάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και για το ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα ωραία του «Αναστό»
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Σάντερλαντ με 3-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ, την ώρα που Τσέλσι έχασε ξανά έδαφος, μετά το 0-0 με τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
Ελλάδα 06.12.25

Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική

Το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο για να το απεγκλωβίσουν καθ’ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο. Γι’ αυτό το λόγο η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα…

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λιντς – Λίβερπουλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ για τη διαπραγμάτευση – Σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο τη Δευτέρα
Διπλωματικός πυρετός 06.12.25

Ζελένσκι: «Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη η Ουκρανία»

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Άλλα Αθλήματα 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο