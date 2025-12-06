«Αιμορραγία» στελεχών στην Apple – Μένει πίσω στην AI επανάσταση;

Η Apple βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναδιάταξη ηγεσίας της εδώ και χρόνια, σε μια στιγμή που η ίδια η τεχνολογική βιομηχανία γυρίζει σελίδα προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα νέα υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Οι αλλεπάλληλες αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών, η εντεινόμενη «αιμορραγία» ταλέντου προς τη Meta και η κριτική για καθυστέρηση στην AI δημιουργούν την αίσθηση ότι η εταιρεία περνά σε φάση αυξημένης μεταβλητότητας, παρά την εμπορική ισχύ του iPhone και την αποτίμηση άνω των 4 τρισ. δολαρίων.​

Κύμα αποχωρήσεων

Μέσα σε λίγες ημέρες, η Apple ανακοίνωσε την αποχώρηση ή συνταξιοδότηση τεσσάρων κορυφαίων στελεχών: της Λίσα Τζάκσον (αντιπροέδρου Περιβάλλοντος, Πολιτικής και Κοινωνικών Πρωτοβουλιών), της γενικής νομικής συμβούλου Κέιτ Άνταμς, του επικεφαλής σχεδιασμού διεπαφής χρήστη Άλαν Ντάι και του επικεφαλής μηχανικής μάθησης και AI στρατηγικής Τζον Τζιαναντρέα. Παράλληλα, ο μέχρι πρότινος COO Τζεφ Γουίλιαμς έχει ήδη απομακρυνθεί από τον ρόλο του, ενισχύοντας την εικόνα μιας ευρύτερης ανανέωσης της ανώτατης διοικητικής ομάδας.​

Οι αποχωρήσεις δεν αφορούν «δευτερεύουσες» περιοχές στη διοίκηση της εταιρείας, αλλά κρίσιμες λειτουργίες: βιωσιμότητα και δημόσια πολιτική, νομική στρατηγική, σχεδιασμό προϊόντων και τον πυρήνα της AI. Γι’ αυτό και αναλυτές τις περιγράφουν ως τη μεγαλύτερη ανακατάταξη σε επίπεδο κορυφής από την εποχή μετάβασης από τον Στιβ Τζομπς στον Τιμ Κουκ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια της εταιρικής κουλτούρας.​

Η «μετακίνηση» προς Meta και οι αντικαταστάτες

Η αποχώρηση του Άλαν Ντάι, προσώπου-βιτρίνας του στούντιο σχεδιασμού μετά τον Τζόνι Άιβ, προς τη Meta για τη θέση του chief design officer, θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική για την Apple, καθώς αφορά το ίδιο το συγκριτικό της πλεονέκτημα: τη σχεδιαστική ταυτότητα των προϊόντων. Την ίδια στιγμή, ο Τζόνι Άιβ συνεργάζεται πλέον με την OpenAI για την ανάπτυξη νέου hardware, εντείνοντας την εικόνα ότι το κορυφαίο σχεδιαστικό ταλέντο γύρω από την Apple μετακινείται προς τους νέους «πόλους» της AI εποχής.​

Η Apple επιχειρεί να καλύψει τα κενά με στοχευμένες μεταγραφές: τη Τζένιφερ Νιουστέντ, σήμερα chief legal officer της Meta, ως νέα γενική νομική σύμβουλο και επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων, καθώς και τον Αμάρ Σουμπραμάνια, στέλεχος με μακρά θητεία στην AI της Google και μια πρόσφατη στάση στη Microsoft, ως νέο αντιπρόεδρο AI. Η μεταφορά των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών υπό την ευθύνη του COO Σαμπίχ Καν δείχνει επίσης μια προσπάθεια συγκέντρωσης εξουσιών και απλοποίησης της δομής.​

Apple: Πίεση στην AI και αργοπορημένη Siri

Το timing των αλλαγών συμπίπτει με έντονη κριτική ότι η Apple έχει μείνει πίσω στο πεδίο της γενετικής AI σε σχέση με Meta, Google, Samsung και OpenAI, που έχουν παρουσιάσει φέτος νέες συσκευές, γυαλιά και υπηρεσίες βασισμένες σε προηγμένα μοντέλα. Η πολυαναμενόμενη μεγάλη αναβάθμιση της Siri, που θα τη μετέτρεπε από απλό βοηθό ερωταπαντήσεων σε ενεργό ψηφιακό assistant με πρόσβαση και προσαρμογή στα δεδομένα του χρήστη, έχει μετατεθεί για το επόμενο έτος, εντείνοντας τα ερωτήματα για την ετοιμότητα της Apple.​

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εξετάζει πολυμοντελικό πλάνο AI, ακόμη και με αξιοποίηση τρίτων λύσεων όπως το Google Gemini για πιο σύνθετες λειτουργίες, κάτι που δείχνει στροφή από την παραδοσιακή, αυστηρά εσωτερικής ανάπτυξης προϊόντων προσέγγιση. Ορισμένοι ειδικοί μιλούν για «ορατή πλέον» AI στρατηγική που θα κρίνει και την υστεροφημία του Τιμ Κουκ, καθώς η Apple δεν μπορεί να παρακολουθεί την «επανάσταση» της AI από την εξέδρα, τη στιγμή που οι ανταγωνιστές ενσωματώνουν ταχέως νέα μοντέλα σε προϊόντα και υπηρεσίες.​

Apple: Προκλήσεις σε Vision Pro και προϊόντα

Στο επίπεδο του hardware, το Vision Pro – η πρώτη νέα κατηγορία υπολογιστικής συσκευής μετά το Apple Watch – παραμένει ακριβό και niche προϊόν, χωρίς ακόμη σαφή απόδειξη ότι μπορεί να μετατραπεί σε mainstream πλατφόρμα. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η Apple έχει βρει το «επόμενο iPhone» σε έναν κόσμο όπου η AI αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις συσκευές.​

Παρά τις πιέσεις, ο πυρήνας του επιχειρηματικού μοντέλου – το iPhone – παραμένει εξαιρετικά ισχυρός, με τις πωλήσεις του iPhone 17 να εμφανίζονται ανθεκτικές και με τις εκτιμήσεις να θέλουν την Apple να ξεπερνά σε αποστολές συσκευών τη Samsung, για πρώτη φορά από το 2011. Η συνέχιση της δυναμικής στις συσκευές και οι σταθερές ροές από υπηρεσίες (App Store, Apple Music, TV+) λειτουργούν ως «μαξιλάρι» έναντι των τεχνολογικών ρίσκων και των καθυστερήσεων στην AI.​

Η ματιά της αγοράς και το ερώτημα διαδοχής

Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της Apple έχει κερδίσει περίπου 12% από την αρχή του έτους, σημαντικά λιγότερο από το άλμα άνω του 30% το 2024, ένδειξη ότι οι επενδυτές αναζητούν πιο χειροπιαστές αποδείξεις για την AI στρατηγική της εταιρείας. Αναλυτές όπως ο Νταν Άιβς προειδοποιούν ότι η Apple δεν μπορεί να «κοιτά την AI γιορτή απ’ έξω», ενώ άλλοι, όπως ο Ρόμπερτ Σίγκελ, βλέπουν μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας αλλά και ευκαιρίας για ανανέωση μέσα από νέες προσλήψεις και εσωτερικές προαγωγές, αναφέρει χαρακτηριστικά το CNN.​

Σε αυτό το πλαίσιο, εντείνεται και η φημολογία για το πότε και πώς ο Τιμ Κουκ θα επιλέξει να αποχωρήσει, με την τρέχουσα αναδιάταξη στελεχών να εκλαμβάνεται και ως έμμεση προετοιμασία για την επόμενη ημέρα στην κορυφή. Το αν η νέα ηγετική ομάδα θα καταφέρει να επιταχύνει την AI, να διατηρήσει το σχεδιαστικό DNA της Apple και να ανοίξει τη «μετά‑iPhone» εποχή, θα κρίνει αν η σημερινή κρίση θα μείνει ως αναγκαία «ανακαλωδίωση» ή ως η αρχή απώλειας πρωτοκαθεδρίας στον τεχνολογικό χάρτη.

Πηγή: ΟΤ