Ο Τραμπ, το ΝΑΤΟ και η Γροιλανδία: Στο Νταβός πιστεύει ότι όλοι θα υποκλιθούν στο σχέδιό του

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει στα σχέδιά του για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Καμία προειδοποίηση, ακόμη και για τον κίνδυνο να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, δεν δείχνει να τον πτοεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δήλωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο για τον ένα χρόνο της δεύτερης θητείας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού μίλησε επί περίπου μιάμιση ώρα για τα επιτεύγματά του, δέχθηκε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Βασικό θέμα ήταν η Γροιλανδία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο απαιτεί να του πουλήσει η Δανία το νησί της Αρκτικής, αλλά έχει απειλήσει σαφέστατα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ακόμη και στρατιωτική βία.

Το τελευταίο εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι η απειλή για δασμούς 10% στις χώρες που εμποδίζουν τα σχέδιά του, και θα γίνουν 25%, αν δεν αποκτήσει τη Γροιλανδία έως τον Ιούνιο.

«Θα το μάθετε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να φέρει τη Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο. Απάντησε μόνο «Θα το μάθετε».

Και όταν οι δημοσιογράφοι στον Λευκό Οίκο επέμειναν, ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση «θα εξελιχθεί αρκετά καλά».

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες ότι θα μπλοκάρει την –ανισομερή ούτως ή άλλως- συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ηγεσία της ΕΕ, επίσης, έχει προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι, αν προχωρήσει στα σχέδιά του, θα υπάρξουν «αναλογικά αντίποινα», καθώς στέκεται στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν ανησυχεί μήπως καταρρεύσουν οι εμπορικές συμφωνίες με τις άλλες χώρες, λόγω της Γροιλανδίας, απάντησε:

«Αμφιβάλλω. Χρειάζονται πολύ απεγνωσμένα αυτή τη συμφωνία μαζί μας. Πάλεψαν πολύ σκληρά για να την πετύχουν».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία στο Νταβός. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά».

Στην ερώτηση, τι θα συμβεί εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί ότι παρανόμως υπέβαλε δασμούς σε όλες τις χώρες του κόσμου, απάντησε: «Θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο».

Και πρόσθεσε ότι «αυτό που κάνουμε τώρα (οι δασμοί) είναι ο καλύτερος, ισχυρότερος, ταχύτερος και λιγότερο περίπλοκος» τρόπος.

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «θα ενθουσιαστούν»

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία, τότε το ΝΑΤΟ θα διαλυθεί. Διότι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα έχει επιτεθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που επισημαίνουν και πολλοί αναλυτές, καθώς η συμφωνία του ΝΑΤΟ προβλέπει ότι οι χώρες στηρίζουν και συντρέχουν η μία την άλλη, αν κάποια από αυτές δεχθεί επίθεση.

Όταν ρωτήθηκε για τον κίνδυνο που διατρέχει η συμμαχία από το σχέδιό του για τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο: «Κάτι θα συμβεί που θα είναι πολύ καλό για όλους».

Υποστήριξε ότι «θα βρούμε κάτι με το οποίο το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ευχαριστημένο και εμείς θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι».

Και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «για την εθνική ασφάλεια και την παγκόσμια ασφάλεια».

Παρά το γεγονός ότι οι Γροιλανδοί, τόσο η κυβέρνησή τους όσο και οι πολίτες, έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν να γίνουν μέρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο λαός της Γροιλανδίας θα συμφωνήσει.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί τους. Όταν μιλήσω μαζί τους, είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαστούν», δήλωσε.

Μόλις δύο μέρες πριν, χιλιάδες Γροιλανδοί πραγματοποίησαν διαδηλώσεις, ενάντια στα σχέδιά του. Βασικό σύνθημα «Δεν είμαστε προς πώληση!».

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, τους έχει προειδοποιήσει ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για στρατιωτική εισβολή.

«Τους ζήτησα 5% και πληρώνουν…»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον δύο φορές στη διάρκεια της ομιλίας του ισχυρίστηκε ότι έχει κάνει για το ΝΑΤΟ, ό,τι δεν έχει κάνει κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ, «ζωντανός ή νεκρός». Επίσης, αμφισβήτησε τη δέσμευση των άλλων χωρών, ακόμη και της συμμαχίας να σπεύσει να σώσει τις ΗΠΑ, αν αυτό χρειαστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θύμισε την εκστρατεία πίεσης που άσκησε για να πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5%. Ήταν ένα από τα επιτεύγματα που παρουσίασε στην ομιλία του.

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε. Νομίζω ότι όλοι ως επί το πλείστον, θα σας το πουν αυτό. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα [Μαρκ Ρούτε] γι’ αυτό. Το είπε κι αυτός. Αλλά το ΝΑΤΟ πρέπει να μας φέρεται δίκαια».

Είπε ότι αυτό που φοβάται είναι ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν «τεράστια ποσά χρημάτων για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τους σώσουμε, αλλά πραγματικά αμφισβητώ αν θα έρθουν ή όχι στη δική μας ανάγκη».

Και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, είπε ότι τους έπεισε να δώσουν 5% του ΑΕΠ τους «και τώρα πληρώνουν», αγοράζουν όπλα από εμάς. «Πριν έπρεπε να δίνουν 2% και δεν πλήρωναν».

Όταν τον ρώτησαν αν σκοπεύει να κρατήσει τις ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε πάντα καλές σχέσεις με άλλα έθνη του ΝΑΤΟ. Ισχυρίστηκε ότι η συμμαχία είναι «πολύ ισχυρότερη» από τότε που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

«Είτε σας αρέσει είτε όχι», είπε, «το ΝΑΤΟ είναι τόσο καλό όσο είμαστε εμείς». Και πρόσθεσε ότι χωρίς τις ΗΠΑ «δεν είναι και τόσο ισχυρό».