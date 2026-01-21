newspaper
Ο Τραμπ, το ΝΑΤΟ και η Γροιλανδία: Στο Νταβός πιστεύει ότι όλοι θα υποκλιθούν στο σχέδιό του
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026 | 06:24

Ο Τραμπ, το ΝΑΤΟ και η Γροιλανδία: Στο Νταβός πιστεύει ότι όλοι θα υποκλιθούν στο σχέδιό του

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως όταν μιλήσει με τους Γροιλανδούς, «θα ενθουσιαστούν». Και θα βρεθεί λύση στο ΝΑΤΟ, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, διότι χωρίς τις ΗΠΑ, η συμμαχία «δεν είναι και τόσο δυνατή»

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει στα σχέδιά του για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Καμία προειδοποίηση, ακόμη και για τον κίνδυνο να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, δεν δείχνει να τον πτοεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δήλωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο για τον ένα χρόνο της δεύτερης θητείας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού μίλησε επί περίπου μιάμιση ώρα για τα επιτεύγματά του, δέχθηκε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Βασικό θέμα ήταν η Γροιλανδία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο απαιτεί να του πουλήσει η Δανία το νησί της Αρκτικής, αλλά έχει απειλήσει σαφέστατα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ακόμη και στρατιωτική βία.

Το τελευταίο εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι η απειλή για δασμούς 10% στις χώρες που εμποδίζουν τα σχέδιά του, και θα γίνουν 25%, αν δεν αποκτήσει τη Γροιλανδία έως τον Ιούνιο.

Γροιλανδία

«Θα το μάθετε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να φέρει τη Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο. Απάντησε μόνο «Θα το μάθετε».

Και όταν οι δημοσιογράφοι στον Λευκό Οίκο επέμειναν, ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση «θα εξελιχθεί αρκετά καλά».

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες ότι θα μπλοκάρει την –ανισομερή ούτως ή άλλως- συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ηγεσία της ΕΕ, επίσης, έχει προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι, αν προχωρήσει στα σχέδιά του, θα υπάρξουν «αναλογικά αντίποινα», καθώς στέκεται στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας.

REUTERS/Jessica Koscielniak

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν ανησυχεί μήπως καταρρεύσουν οι εμπορικές συμφωνίες με τις άλλες χώρες, λόγω της Γροιλανδίας, απάντησε:

«Αμφιβάλλω. Χρειάζονται πολύ απεγνωσμένα αυτή τη συμφωνία μαζί μας. Πάλεψαν πολύ σκληρά για να την πετύχουν».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία στο Νταβός. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά».

Στην ερώτηση, τι θα συμβεί εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί ότι παρανόμως υπέβαλε δασμούς σε όλες τις χώρες του κόσμου, απάντησε: «Θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο».

Και πρόσθεσε ότι «αυτό που κάνουμε τώρα (οι δασμοί) είναι ο καλύτερος, ισχυρότερος, ταχύτερος και λιγότερο περίπλοκος» τρόπος.

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «θα ενθουσιαστούν»

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία, τότε το ΝΑΤΟ θα διαλυθεί. Διότι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα έχει επιτεθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που επισημαίνουν και πολλοί αναλυτές, καθώς η συμφωνία του ΝΑΤΟ προβλέπει ότι οι χώρες στηρίζουν και συντρέχουν η μία την άλλη, αν κάποια από αυτές δεχθεί επίθεση.

Όταν ρωτήθηκε για τον κίνδυνο που διατρέχει η συμμαχία από το σχέδιό του για τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο: «Κάτι θα συμβεί που θα είναι πολύ καλό για όλους».

Υποστήριξε ότι «θα βρούμε κάτι με το οποίο το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ευχαριστημένο και εμείς θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι».

Και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «για την εθνική ασφάλεια και την παγκόσμια ασφάλεια».

Παρά το γεγονός ότι οι Γροιλανδοί, τόσο η κυβέρνησή τους όσο και οι πολίτες, έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν να γίνουν μέρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο λαός της Γροιλανδίας θα συμφωνήσει.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί τους. Όταν μιλήσω μαζί τους, είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαστούν», δήλωσε.

Μόλις δύο μέρες πριν, χιλιάδες Γροιλανδοί πραγματοποίησαν διαδηλώσεις, ενάντια στα σχέδιά του. Βασικό σύνθημα «Δεν είμαστε προς πώληση!».

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, τους έχει προειδοποιήσει ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για στρατιωτική εισβολή.

«Τους ζήτησα 5% και πληρώνουν…»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον δύο φορές στη διάρκεια της ομιλίας του ισχυρίστηκε ότι έχει κάνει για το ΝΑΤΟ, ό,τι δεν έχει κάνει κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ, «ζωντανός ή νεκρός». Επίσης, αμφισβήτησε τη δέσμευση των άλλων χωρών, ακόμη και της συμμαχίας να σπεύσει να σώσει τις ΗΠΑ, αν αυτό χρειαστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θύμισε την εκστρατεία πίεσης που άσκησε για να πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5%. Ήταν ένα από τα επιτεύγματα που παρουσίασε στην ομιλία του.

Δανοί στρατιώτες έφτασαν στη Γροιλανδία

Δανοί στρατιώτες έφτασαν στη Γροιλανδία

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε. Νομίζω ότι όλοι ως επί το πλείστον, θα σας το πουν αυτό. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα [Μαρκ Ρούτε] γι’ αυτό. Το είπε κι αυτός. Αλλά το ΝΑΤΟ πρέπει να μας φέρεται δίκαια».

Είπε ότι αυτό που φοβάται είναι ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν «τεράστια ποσά χρημάτων για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τους σώσουμε, αλλά πραγματικά αμφισβητώ αν θα έρθουν ή όχι στη δική μας ανάγκη».

Και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, είπε ότι τους έπεισε να δώσουν 5% του ΑΕΠ τους «και τώρα πληρώνουν», αγοράζουν όπλα από εμάς. «Πριν έπρεπε να δίνουν 2% και δεν πλήρωναν».

Όταν τον ρώτησαν αν σκοπεύει να κρατήσει τις ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε πάντα καλές σχέσεις με άλλα έθνη του ΝΑΤΟ. Ισχυρίστηκε ότι η συμμαχία είναι «πολύ ισχυρότερη» από τότε που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

«Είτε σας αρέσει είτε όχι», είπε, «το ΝΑΤΟ είναι τόσο καλό όσο είμαστε εμείς». Και πρόσθεσε ότι χωρίς τις ΗΠΑ «δεν είναι και τόσο ισχυρό».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Ρούτε: Διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ
Πραγματοποίησαν συνάντηση 21.01.26

Ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεν έκανε αναφορά στο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Επικαιρότητα 21.01.26

Η «επιρροή» Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού» - «Πηγή άντλησης» ψηφοφόρων

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Σύνταξη
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια

Αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στη Βουλή, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου - που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ - να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»

Ρεπορτάζ από την Κροατία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
