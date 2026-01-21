newspaper
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό
Πολιτική Γραμματεία 21 Ιανουαρίου 2026 | 17:47

Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό

«Δεν μπορείτε να διαχέετε τις ευθύνες στους πάντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Spotlight

Επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, καταλογίζοντάς του ότι η πρόταση για εθνική διακομματική επιτροπή για το αγροτικό είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό.

Ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, ρώτησε: «Πού είναι ο πρωθυπουργός, πού είναι ο κ. Μητσοτάκης; Πώς είναι δυνατόν εκείνος που έκανε το αίτημα για την επιτροπή να απουσιάζει; Μας είπε ότι προέκυψε το Νταβός. Τώρα προέκυψε και δεν μπορούσε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση;».

Και προσέθεσε: «Μας επαληθεύει ο κ. Μητσοτάκης όταν λέγαμε ότι η πρότασή του είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό. Εάν την πίστευε, θα ήταν εδώ για να την υπερασπιστεί».

Απευθυνόμενος προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον κατηγόρησε ότι διαστρεβλώνει την αλήθεια με τα όσα λέει για την ευλογιά των προβάτων και σημείωσε ότι η κυβέρνηση που εκπροσωπεί είναι η  κυβέρνηση των Τεμπών, του ΟΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

«Η κυβέρνηση δεν απέτυχε στο αγροτικό. Πέτυχε αυτό που σχεδίαζε, μία αγροτική παραγωγή εξαρτημένη και συρρικνωμένη», υπογράμμισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν συντεχνία και όχι σαν έναν κλάδο που είναι σε υπαρξιακή κρίση. Και προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες για την κρίση και να την αντιμετωπίσει επικοινωνιακά».

«Δεν είναι συγκυριακή έκρηξη οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, είναι ένα σήμα κινδύνου από τον αγροτικό κόσμο, που απειλείται με αφανισμό. Η κυβέρνηση θέλει λιγότερους αγρότες και περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα. Η αγροτική παραγωγή δεν χωρά στο μοντέλο αυτής της κυβέρνησης. Τι λέει στους αγρότες; Αφήστε την αγροτική παραγωγή για να γίνετε σερβιτόροι, αφήστε τα χωράφια να γίνουν real estate. Και επιχειρεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Αλλά δεν το πέτυχε, γιατί οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ο αφανισμός του αγροτικού κόσμου απειλεί όλη τη κοινωνία», επισήμανε.

«Οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν» στην ευρωπαίκή δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Απαντώντας στον Κωστή Χατζηδάκη και στα όσα είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έκανε λόγο για «βήμα εξυγίανσης» του Οργανισμού από την κυβέρνηση της ΝΔ, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε: «Δεν μπορείτε να διαχέετε τις ευθύνες στους πάντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν».

Ειδική αναφορά έκανε στην συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur, την οποία συνυπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση, σημειώνοντας πως «η συμφωνία με την Mercosour επιφέρει το άνοιγμα της αγοράς, την συμπίεση των τιμών και την εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα. Εξυπηρετεί την Γερμανία και τα βιομηχανικά προιόντα, φάρμακα, χημικά και αυτοκινητοβιομηχανία. Η βιωσιμότητα του ελληνικού αγροτικού τομέα δεν μπορεί να συναρτάται με τα γερμανικά βιομηχανικά συμφέροντα. Ο αγροτικός τομέας λοιπόν καλείται να προσαρμοστεί. Μπορεί να γίνει; Όχι με αχανείς εκμεταλλεύσεις, που λειτουργούν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής με χαμηλότερο κόστος και με πολύ πιο χαλαρές οικολογικές και καταναλωτικές προδιαγραφές», υπογράμμισε.

«Δεν γίνεται συναίνεση με την κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και των υποκλοπών»

Στη συνέχεια, έδωσε την απάντηση της Νέας Αριστεράς στην πρόταση της κυβέρνησης για συμμετοχή στην διακομματική επιτροπή, λέγοντας πως «στο έβδομο έτος της διακυβέρνησής του, ο κ. Μητσοτάκης ζητά την σύσταση επιτροπής και διακομματική συναίνεση. Και θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν είναι προσχηματική. Μας καλεί σε διαβούλευση, όταν καμία διαβούλευση δεν έγινε για μία σειρά θέματα, για τον Daniel στη Θεσσαλία, για τη νέα ΚΑΠ, για το μεσοπρόθεσμο. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση και συνδιαμόρφωση με την κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, των υποκλοπών».

«Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να στηρίξει τους μικρομεσαίους, τους ανθρώπους της παραγωγής. Δεν έχουμε μία κακή και άδικη αγροτική πολιτική, έχουμε ένα μοντέλο εγκατάλειψης της παραγωγής. Η κυβέρνηση δεν έκανε λάθη, έκανε επιλογή να μην διαπραγματευτεί για τα θέματα αγροτικής πολιτικής και να μεταφέρει το βάρος προς τα κάτω στους αγρότες», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης, καταλήγοντας πως «είναι απαραίτητη η πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που θα στηρίξει τον Έλληνα αγρότη και παραγωγό».

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»

Σύνταξη
Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε τη σημασία των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων στον τομέα της ναυτιλίας, λέγοντας ότι στον Πειραιά λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις και χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές

Σύνταξη
Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή για το αγροτικό, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Κωστή Χατζηδάκη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Mercosur: Το «μπλόκο» στη συμφωνία και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς
Ευρωκοινοβούλιο 21.01.26
Ευρωκοινοβούλιο 21.01.26

Το «μπλόκο» στη συμφωνία Mercosur και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση της «Left». «Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς» το μήνυμα του Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία
Επικαιρότητα 21.01.26
Επικαιρότητα 21.01.26

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έπεσε στο κενό ότι κι αν σκαρφίστηκε η κυβέρνηση για να στρέψει το λαό απέναντι στους αγρότες.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

«Η επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και η υπέρβαση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί το συντομότερο εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:43
Βουλή 21.01.26 Upd: 15:43

Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό
Βουλή 21.01.26 Upd: 17:40
Βουλή 21.01.26 Upd: 17:40

Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό

Για εκτεταμένη διαφθορά όπως αποκαλύπτει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσχηματικό διάλογο και έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα κατηγορεί η Αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Τεταμένο το κλίμα στη Βουλή.

Σύνταξη
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό

Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
