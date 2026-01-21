Νταβός: Ο Θοδωρής Κυριακού στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ – Οι προσκεκλημένοι από τη χώρα μας

Στο γνώριμο σκηνικό του Νταβός, όπου τα επίσημα πάνελ λένε λίγα και οι κεκλεισμένων θυρών συζητήσεις λένε πολλά, η ελληνική παρουσία στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόνο τυχαία δεν ήταν.

Τα πάνελ του Νταβός έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν τον τόνο στις παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και πίσω από τις κάμερες οι συναντήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα

Μαθαίνουμε ότι οι μόνοι προσκεκλημένοι από τη χώρα μας στην «κλειστή» ομιλία ήταν ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, και ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς ισορροπίες και οι επενδυτικές συμμαχίες επαναχαράσσονται μακριά από τα φώτα, η συγκεκριμένη ελληνική εκπροσώπηση αποκτά, όπως λένε οι γνωρίζοντες, ιδιαίτερη βαρύτητα.

Με «ελληνικό χρώμα» και το Νταβός

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum – WEF) στο Νταβός της Ελβετίας αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του πλανήτη. Δεν είναι απλώς ένα συνέδριο· είναι ένας συνδυασμός διπλωματίας, υψηλών επιχειρηματικών επαφών και στρατηγικού networking.

Παράλληλα με τις επίσημες ομιλίες, εκεί που τα φώτα της δημοσιότητας σβήνουν πραγματοποιούνται οι πιο κρίσιμες συμφωνίες σε ανεπίσημο επίπεδο. Είναι αλήθεια πως η πραγματική ισχύς του Νταβός δεν βρίσκεται πάντα σε αυτά που λέγονται μπροστά στις κάμερες αλλά αυτά στους διαδρόμους εκεί που το «ελληνικό χρώμα» δεν έλειπε.

-Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του 2026 διεξάγεται αυτές τις ημέρες (19-23 Ιανουαρίου) σε ένα κλίμα έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.