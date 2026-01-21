Το 112 ήχησε στη Βουλή και προκάλεσε μίνι αντιπαράθεση – Δείτε βίντεο
Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συζήτηση στη Βουλή, άρχισαν να ηχούν ομαδικά λόγω των μηνυμάτων 112, τα κινητά τηλέφωνα των βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια
Ο χαρακτηριστικός ήχος των μηνυμάτων του 112, που εκδόθηκαν και για την Αττική λόγω της κακοκαιρίας, διέκοψε για λίγο τη συζήτηση που διεξάγεται στην ολομέλεια της Βουλής για τη διακομματική επιτροπή για τα αγροτικά, και προκάλεσε μια… μίνι αντιπαράθεση.
Συγκεκριμένα, όταν, άρχισαν να ηχούν ομαδικά τα κινητά τηλέφωνα των βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια, στο βήμα βρισκόταν ο Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), ο οποίος διέκοψε για λίγο την τοποθέτησή του, ενώ από τα έδρανα της ΝΔ ακούστηκε κάποιος να του λέει: «Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112».
Εκείνος χαμογελώντας ανταπάντησε γυρνώντας και προς τα έδρανα όπου κάθονταν υπουργοί της κυβέρνησης: «Μάλλον για σας είναι. Μάλλον… Μάλλον ήρθε η ώρα να φύγετε. Δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά».
Δείτε το βίντεο
Τη στιγμή απαθανάτισε η κάμερα της Βουλής. Δείτε το βίντεο:
