Η ΑΙ μπορεί να γίνει φούσκα κερδοσκοπίας, λέει το αφεντικό της Microsoft

«Η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να γίνει μια φούσκα κερδοσκοπίας», προειδοποίησε ο διεθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα μιλώντας από το Νταβός της Ελβετίας. Πάντως, ο ίδιος έσπευσε να προσθέσει ότι ο κίνδυνος αυτός μπορει να αποσοβηθεί εάν η χρήση της ΑΙ εξαπλωθεί πέρα από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τις πλούσιες οικονομίες.

Ο Ναντέλα δήλωσε την Τρίτη ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας θα εξαρτηθεί από τη χρήση της από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, καθώς και από την υιοθέτησή της εκτός του ανεπτυγμένου κόσμου.

«Για να μην είναι φούσκα εξ ορισμού, απαιτείται τα οφέλη της να κατανέμονται πολύ πιο ομοιόμορφα», δήλωσε ο Nadella. Σημείωσε ότι ένα «αποκαλυπτικό σημάδι ότι πρόκειται για φούσκα» θα ήταν αν μόνο οι τεχνολογικές ομάδες επωφελούνταν από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, και όχι εταιρείες σε άλλους τομείς.

«Δύναμη μετασχηματισμού»

Ωστόσο, ο CEO της Microsoft δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι στοιχείο μετασχηματισμού σε όλους τους κλάδους, όπως για παράδειγμα βοηθώντας στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

«Είμαι πολύ πιο σίγουρος ότι αυτή είναι μια τεχνολογία που, στην πραγματικότητα, θα βασιστεί στις υποδομές του cloud και των κινητών συσκευών, θα διαδοθεί γρηγορότερα, θα αλλάξει την καμπύλη παραγωγικότητας και θα φέρει τοπικό πλεόνασμα και οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Τα σχόλια του Ναντέλα έγιναν στο πλαίσιο μιας συζήτησης με τον επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ την πρώτη ημέρα της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ανοίγοντας την πρώτη από μια σειρά ομιλιών από στελέχη τεχνολογικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων του επικεφαλής της Google DeepMind, Σερ Ντέμης Χασάμπης, και του Ντάριο Αμοντέι της Anthropic.

Ένα αυξανόμενο σύνολο δεδομένων από εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, έχει δείξει μια παγκόσμια διαφορά στα ποσοστά υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, υποδεικνύοντας ότι τα οφέλη στην παραγωγικότητα και οι εφαρμογές στην εργασία συγκεντρώνονται στις πλουσιότερες ανεπτυγμένες χώρες.

Το πλεονέκτημα της Microsoft

Ο Σάτια Ναντέλα επανέλαβε επίσης την άποψή του ότι το μέλλον της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα βασίζεται σε έναν κυρίαρχο πάροχο μοντέλων, γεγονός που οδήγησε τον τεχνολογικό γίγαντα στην απόφαση να συνεργαστεί με διάφορες ομάδες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic και η xAI, καθώς και η OpenAI.

Η Microsoft απέκτησε ένα πρώιμο πλεονέκτημα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της επένδυσής της ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI, η οποία έδωσε στον όμιλο λογισμικού μοναδική πρόσβαση στην τεχνολογία του κατασκευαστή του ChatGPT και προτεραιότητα στα συμβόλαια του κέντρου δεδομένων του.

Ωστόσο, μετά την αναδιάρθρωση της συνεργασίας της με τη νεοσύστατη εταιρεία του Σαμ Αλτμαν τον Οκτώβριο, η Microsoft παραιτήθηκε από την αποκλειστικότητα όσον αφορά τις ανάγκες του κέντρου δεδομένων της και θα χάσει την αποκλειστικότητα στην έρευνα και τα μοντέλα της στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ο Ναντέλα δήλωσε ότι οι εταιρείες θα μπορούν να αξιοποιήσουν πολλαπλά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων ανοιχτού κώδικα, ή ακόμη και να δημιουργήσουν τα δικά τους μοντέλα χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται «απόσταξη» για να παράγουν μικρότερες, φθηνότερες εκδόσεις ισχυρών μοντέλων.

«Έτσι, η [πνευματική ιδιοκτησία] οποιασδήποτε εφαρμογής ή εταιρείας είναι, πώς χρησιμοποιείτε όλα αυτά τα μοντέλα με τη μηχανική του πλαισίου ή τα δεδομένα σας;» είπε ο Ναντέλα. «Όσο οι εταιρείες μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, θα προχωρούν μπροστά.»

Πηγή: ΟΤ.gr